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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:16
flysoulfly написав:
что не исключает и того, что, зная про вот-вот прибывающий на 57й путь 36й платформы заветный "товарняк", маркер-Приватбанк уверенно и жестко загонял больше недели курс как можно выше для создания более благоприятных уровней слива наличных долларов неких "ответственных товарищей" и примкнувших к ним.
Для роста цены в условиях дефицита чья-то злая воля необходимым условием не является.
Но если очень хочется найти виновного в естественном процессе, можно оперировать подобными подозрениями. Опровергнуть это невозможно - доказуемы обычно факты, а не отсутствие фактов.
ЗЫ Еще бы разобраться, кому выгодна эта невыносимая жара?
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Додано: Сер 30 сер, 2023 17:25
Сибарит написав:
Для роста цены в условиях дефицита чья-то злая воля необходимым условием не является.
Но если очень хочется найти виновного в естественном процессе, можно оперировать подобными подозрениями
Но! подозрения же небезпочвенны.
В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне". Чего он делать не собирался до сигнала организаторов очередного слива на пике ими же спровоцированной очередной мини-паники.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 30 сер, 2023 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 17:31
Сибарит написав:
ЗЫ Еще бы разобраться, кому выгодна эта невыносимая жара?
Продавцам мороженого!
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Додано: Сер 30 сер, 2023 17:50
Сибарит написав:
Для роста цены в условиях дефицита чья-то злая воля необходимым условием не является.
Але ця зла воля може сприяти дефіциту зменшенням завозу готівки.
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