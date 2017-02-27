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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10746107471074810749

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 126
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
36
37,50-38,00
29%
37
38,00-38,50
14%
18
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
8%
10
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:что не исключает и того, что, зная про вот-вот прибывающий на 57й путь 36й платформы заветный "товарняк", маркер-Приватбанк уверенно и жестко загонял больше недели курс как можно выше для создания более благоприятных уровней слива наличных долларов неких "ответственных товарищей" и примкнувших к ним.

Для роста цены в условиях дефицита чья-то злая воля необходимым условием не является.
Но если очень хочется найти виновного в естественном процессе, можно оперировать подобными подозрениями. Опровергнуть это невозможно - доказуемы обычно факты, а не отсутствие фактов.

ЗЫ Еще бы разобраться, кому выгодна эта невыносимая жара? :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:25

  Сибарит написав:Для роста цены в условиях дефицита чья-то злая воля необходимым условием не является.
Но если очень хочется найти виновного в естественном процессе, можно оперировать подобными подозрениями
Но! подозрения же небезпочвенны.
В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне". Чего он делать не собирался до сигнала организаторов очередного слива на пике ими же спровоцированной очередной мини-паники.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 30 сер, 2023 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:ЗЫ Еще бы разобраться, кому выгодна эта невыносимая жара?

Продавцам мороженого! :D
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 сер, 2023 17:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Для роста цены в условиях дефицита чья-то злая воля необходимым условием не является.

Але ця зла воля може сприяти дефіциту зменшенням завозу готівки.
Дюрі-бачі
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