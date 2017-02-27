|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:16
flysoulfly написав:
что не исключает и того, что, зная про вот-вот прибывающий на 57й путь 36й платформы заветный "товарняк", маркер-Приватбанк уверенно и жестко загонял больше недели курс как можно выше для создания более благоприятных уровней слива наличных долларов неких "ответственных товарищей" и примкнувших к ним.
Для роста цены в условиях дефицита чья-то злая воля необходимым условием не является.
Но если очень хочется найти виновного в естественном процессе, можно оперировать подобными подозрениями. Опровергнуть это невозможно - доказуемы обычно факты, а не отсутствие фактов.
ЗЫ Еще бы разобраться, кому выгодна эта невыносимая жара?
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7099
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6020 раз.
- Подякували: 19676 раз.
-
- Профіль
-
104
56
33
2
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:25
Сибарит написав:
Для роста цены в условиях дефицита чья-то злая воля необходимым условием не является.
Но если очень хочется найти виновного в естественном процессе, можно оперировать подобными подозрениями
Но! подозрения же небезпочвенны.
В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне". Чего он делать не собирался до сигнала организаторов очередного слива на пике ими же спровоцированной очередной мини-паники.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 30 сер, 2023 17:31, всього редагувалось 1 раз.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2627
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1057 раз.
- Подякували: 113 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:31
Сибарит написав:
ЗЫ Еще бы разобраться, кому выгодна эта невыносимая жара?
Продавцам мороженого!
-
Danik
-
-
- Повідомлень: 606
- З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2248 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 сер, 2023 17:50
Сибарит написав:
Для роста цены в условиях дефицита чья-то злая воля необходимым условием не является.
Але ця зла воля може сприяти дефіциту зменшенням завозу готівки.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 1291
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 167 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 сер, 2023 18:05
flysoulfly написав:
Но! подозрения же небезпочвенны.
В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне".
Единственная почва для таких подозрений - привычка искать злую силу, которая во всем виновата. Даже там, где процессы вполне соответствуют законам экономики.
1. Несмотря на госсобственность, банк работает как вполне себе коммерческое предприятие, которое должно быть прибыльным.
2. Дефицит продолжался не менее 2 месяцев (до сих пор не ясно, преодолен ли он), а значит такая ситуативность вполне тянет на весомую тенденцию. Для демонстрации "уверенности в завтрашнем дне" потребовался бы серьезный ресурс для покрытия дефицита, что противоречит сложившимся условиям. Держать курс не продавая не получится - на рынке достаточно игроков, чтобы сформировать реальный курс.
3. Я не уверен, что "настолько ответственные товарищи", ради которых может меняться политика крупнейшего банка, оперируют наличкой - ее слишком тяжело носить в таких количествах
Там другие схемы обогащения.
Я достаточно стар, чтобы помнить дикие очереди за колбасой при фиксированной цене. Воспоминания о них каждый раз меня убеждают в том, что цена - единственный метод балансирования спроса, если нет возможности обеспечить требуемое предложение.
Заметьте, даже административно установленный фиксированный курс НБУ постоянно поддерживает вливаниями валюты для полного удовлетворения спроса. Иначе это просто не работает.
ЗЫ Бритва Оккама - очень полезный принцип, позволяющий не утонуть в конспирологии.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7099
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6020 раз.
- Подякували: 19676 раз.
-
- Профіль
-
104
56
33
2
Додано: Сер 30 сер, 2023 20:00
SAndriy1 написав: lenakurs написав:DmitryZP
Цікаво звідки курс 37,45? чому не 36,9342? і чи вже хтось десь зміг купити валюту онлайн?
Сенс 37,4 і зняття без комісіі
Так. Тільки якість не дуже
Питання - в акорді можна купляти на поточний рахунок чи на віртуальну картку? І як знімати без комісій?
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 1632
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 502 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Сер 30 сер, 2023 20:09
Evgeny написав:DmitryZP
Вы же на валютной ветке и все курсы наличных внизу страницы указаны)))
Ну от внизу 38 написано. А в обмінці де я можу купити 38.3
Можливо у центрі буде 38.10 але ж то їхати потрібно
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4318
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 759 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:05
Сибарит написав: flysoulfly написав:
что не исключает и того, что, зная про вот-вот прибывающий на 57й путь 36й платформы заветный "товарняк", маркер-Приватбанк уверенно и жестко загонял больше недели курс как можно выше для создания более благоприятных уровней слива наличных долларов неких "ответственных товарищей" и примкнувших к ним.
Для роста цены в условиях дефицита чья-то злая воля необходимым условием не является.
Но если очень хочется найти виновного в естественном процессе, можно оперировать подобными подозрениями. Опровергнуть это невозможно - доказуемы обычно факты, а не отсутствие фактов.
ЗЫ Еще бы разобраться, кому выгодна эта невыносимая жара?
Справді, не варто шукати і чому.
У нас ніколи і ні за які події навіть курсові прогресії не було винних, т.к. дійсно вони відбувалися на думку жерців за метеорологічними та агрометеорологічними явищами, під дією стихійного лиха, земного тяжіння, збігом обставин, всесвітньої змови нарешті і навіть волею долі - тільки через одну найважливішу умову, ніколи і не за яких обставин не було відповідальності та наслідків за досить очевидні дії та кроки людей які просто рівніші. Цей факт можна навіть заперечувати, але це аж ніяк не скасовує його існування в причинно-наслідковому ланцюзі з очевидним результатом на даний момент.
Навіщо говорити, що стало не просто аксіомою, а частиною цього містечкового світу. Це теж саме, як дивуватися, що люди негроїдної раси - темношкірі.
Одне можна сказати з очевидністю, для певного прошарку, Ви чудово вмієте згладжувати до рівня неприродно важливих процеси, які багато в чому мають чільну роль, цілком усвідомлюючи її ведмежість.
Завжди не без задоволення читаю такі парадигми.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 843
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:07
flysoulfly написав:
что не исключает и того, что, зная про вот-вот прибывающий на 57й путь 36й платформы заветный "товарняк", маркер-Приватбанк уверенно и жестко загонял больше недели курс как можно выше для создания более благоприятных уровней слива наличных долларов неких "ответственных товарищей" и примкнувших к ним.
Так как ушедшая в запой, от неразделённой любви, шпалоукладчица Василиса Адольфовна, застукавшая своего принца машиниста тепловоза Эдуарда с проводницей Анжеликой, не уложилась в сроки вывода из ремонта ж/д полотна Вашингтон-Жмеринка, груз отправителя Пауэлла до получателя Пышного не дошел.
-
Игорь
-
-
- Повідомлень: 983
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 5665 раз.
- Подякували: 1176 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 сер, 2023 21:10
Игорь написав: flysoulfly написав:
что не исключает и того, что, зная про вот-вот прибывающий на 57й путь 36й платформы заветный "товарняк", маркер-Приватбанк уверенно и жестко загонял больше недели курс как можно выше для создания более благоприятных уровней слива наличных долларов неких "ответственных товарищей" и примкнувших к ним.
Так как ушедшая в запой, от неразделённой любви, шпалоукладчица Василиса Адольфовна, застукавшая своего принца машиниста тепловоза Эдуарда с проводницей Анжеликой, не уложилась в сроки вывода из ремонта ж/д полотна Вашингтон-Жмеринка, груз отправителя Пауэлла до получателя Пышного не дошел.
Змова не може бути вселенською, без участі вселенського масштабу сил, але заперечення даності не як не впливає на її існування.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 843
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 557 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|33084
|36308389
|
|
|7976
|22911703
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12948268
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|