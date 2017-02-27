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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 10747107481074910750 Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023? Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 126 Менше 35,00 2% 3 35,00-35,50 0 0 35,50-36,00 1% 1 36,00-36,50 0 0 36,50-37,00 2% 2 37,00-37,50 29% 36 37,50-38,00 29% 37 38,00-38,50 14% 18 38,50-39,00 6% 8 39,00-39,50 2% 3 39,50-40,00 3% 4 40,00-40,50 1% 1 40,50-41,00 2% 3 Більше 41,00 8% 10 Всього голосів : 126 Додано: Сер 30 сер, 2023 21:50 Сибарит написав: flysoulfly написав: Но! подозрения же небезпочвенны.

В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне". Но! подозрения же небезпочвенны.В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне".

Единственная почва для таких подозрений - привычка искать злую силу, которая во всем виновата. Даже там, где процессы вполне соответствуют законам экономики.

1. Несмотря на госсобственность, банк работает как вполне себе коммерческое предприятие, которое должно быть прибыльным.

2. Дефицит продолжался не менее 2 месяцев (до сих пор не ясно, преодолен ли он), а значит такая ситуативность вполне тянет на весомую тенденцию. Для демонстрации "уверенности в завтрашнем дне" потребовался бы серьезный ресурс для покрытия дефицита, что противоречит сложившимся условиям. Держать курс не продавая не получится - на рынке достаточно игроков, чтобы сформировать реальный курс.

3. Я не уверен, что "настолько ответственные товарищи", ради которых может меняться политика крупнейшего банка, оперируют наличкой - ее слишком тяжело носить в таких количествах Там другие схемы обогащения.



Я достаточно стар, чтобы помнить дикие очереди за колбасой при фиксированной цене. Воспоминания о них каждый раз меня убеждают в том, что цена - единственный метод балансирования спроса, если нет возможности обеспечить требуемое предложение.

Заметьте, даже административно установленный фиксированный курс НБУ постоянно поддерживает вливаниями валюты для полного удовлетворения спроса. Иначе это просто не работает.



ЗЫ Бритва Оккама - очень полезный принцип, позволяющий не утонуть в конспирологии. Единственная почва для таких подозрений - привычка искать злую силу, которая во всем виновата. Даже там, где процессы вполне соответствуют законам экономики.1. Несмотря на госсобственность, банк работает как вполне себе коммерческое предприятие, которое должно быть прибыльным.2. Дефицит продолжался не менее 2 месяцев (до сих пор не ясно, преодолен ли он), а значит такая ситуативность вполне тянет на весомую тенденцию. Для демонстрации "уверенности в завтрашнем дне" потребовался бы серьезный ресурс для покрытия дефицита, что противоречит сложившимся условиям. Держать курс не продавая не получится - на рынке достаточно игроков, чтобы сформировать реальный курс.3. Я не уверен, что "настолько ответственные товарищи", ради которых может меняться политика крупнейшего банка, оперируют наличкой - ее слишком тяжело носить в таких количествахТам другие схемы обогащения.Я достаточно стар, чтобы помнить дикие очереди за колбасой при фиксированной цене. Воспоминания о них каждый раз меня убеждают в том, что цена - единственный метод балансирования спроса, если нет возможности обеспечить требуемое предложение.Заметьте, даже административно установленный фиксированный курс НБУ постоянно поддерживает вливаниями валюты для полного удовлетворения спроса. Иначе это просто не работает.ЗЫ Бритва Оккама - очень полезный принцип, позволяющий не утонуть в конспирологии.

Щодо дефіциту і чи він подоланий. По перше, обсяг готівкової валюти від контрабандного експорту не відновиться. Щодо завозу готівки БС, треба розуміти що всі суми безготівкової валюти, які генеруються шляхом корупції та розкрадання міжнародної допомоги відслідковуються і контролюються американцями і британцями. А от з готівкою трохи складніше. І це розуміють тут і там. Тому, з певного моменту доступність готівки обмежується і, думаю, буде обмежуватися мінімум ще якийсь час.

Зараз дуже важко прогнозувати попит на готівкову валюту. Внутрішньої пропозиції на рівні минулого року не буде. Тому важко спрогнозувати курс... Щодо дефіциту і чи він подоланий. По перше, обсяг готівкової валюти від контрабандного експорту не відновиться. Щодо завозу готівки БС, треба розуміти що всі суми безготівкової валюти, які генеруються шляхом корупції та розкрадання міжнародної допомоги відслідковуються і контролюються американцями і британцями. А от з готівкою трохи складніше. І це розуміють тут і там. Тому, з певного моменту доступність готівки обмежується і, думаю, буде обмежуватися мінімум ще якийсь час.Зараз дуже важко прогнозувати попит на готівкову валюту. Внутрішньої пропозиції на рівні минулого року не буде. Тому важко спрогнозувати курс... orest 10

Форумчанин року Повідомлень: 4197 З нами з: 10.03.14 Подякував: 7386 раз. Подякували: 6604 раз. Профіль 3 14 1 19 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 сер, 2023 23:18 orest написав: Сибарит написав: flysoulfly написав: Но! подозрения же небезпочвенны.

В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне". Но! подозрения же небезпочвенны.В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне".

Единственная почва для таких подозрений - привычка искать злую силу, которая во всем виновата. Даже там, где процессы вполне соответствуют законам экономики.

1. Несмотря на госсобственность, банк работает как вполне себе коммерческое предприятие, которое должно быть прибыльным.

2. Дефицит продолжался не менее 2 месяцев (до сих пор не ясно, преодолен ли он), а значит такая ситуативность вполне тянет на весомую тенденцию. Для демонстрации "уверенности в завтрашнем дне" потребовался бы серьезный ресурс для покрытия дефицита, что противоречит сложившимся условиям. Держать курс не продавая не получится - на рынке достаточно игроков, чтобы сформировать реальный курс.

3. Я не уверен, что "настолько ответственные товарищи", ради которых может меняться политика крупнейшего банка, оперируют наличкой - ее слишком тяжело носить в таких количествах Там другие схемы обогащения.



Я достаточно стар, чтобы помнить дикие очереди за колбасой при фиксированной цене. Воспоминания о них каждый раз меня убеждают в том, что цена - единственный метод балансирования спроса, если нет возможности обеспечить требуемое предложение.

Заметьте, даже административно установленный фиксированный курс НБУ постоянно поддерживает вливаниями валюты для полного удовлетворения спроса. Иначе это просто не работает.



ЗЫ Бритва Оккама - очень полезный принцип, позволяющий не утонуть в конспирологии. Единственная почва для таких подозрений - привычка искать злую силу, которая во всем виновата. Даже там, где процессы вполне соответствуют законам экономики.1. Несмотря на госсобственность, банк работает как вполне себе коммерческое предприятие, которое должно быть прибыльным.2. Дефицит продолжался не менее 2 месяцев (до сих пор не ясно, преодолен ли он), а значит такая ситуативность вполне тянет на весомую тенденцию. Для демонстрации "уверенности в завтрашнем дне" потребовался бы серьезный ресурс для покрытия дефицита, что противоречит сложившимся условиям. Держать курс не продавая не получится - на рынке достаточно игроков, чтобы сформировать реальный курс.3. Я не уверен, что "настолько ответственные товарищи", ради которых может меняться политика крупнейшего банка, оперируют наличкой - ее слишком тяжело носить в таких количествахТам другие схемы обогащения.Я достаточно стар, чтобы помнить дикие очереди за колбасой при фиксированной цене. Воспоминания о них каждый раз меня убеждают в том, что цена - единственный метод балансирования спроса, если нет возможности обеспечить требуемое предложение.Заметьте, даже административно установленный фиксированный курс НБУ постоянно поддерживает вливаниями валюты для полного удовлетворения спроса. Иначе это просто не работает.ЗЫ Бритва Оккама - очень полезный принцип, позволяющий не утонуть в конспирологии.

Щодо дефіциту і чи він подоланий. По перше, обсяг готівкової валюти від контрабандного експорту не відновиться. Щодо завозу готівки БС, треба розуміти що всі суми безготівкової валюти, які генеруються шляхом корупції та розкрадання міжнародної допомоги відслідковуються і контролюються американцями і британцями. А от з готівкою трохи складніше. І це розуміють тут і там. Тому, з певного моменту доступність готівки обмежується і, думаю, буде обмежуватися мінімум ще якийсь час.

Зараз дуже важко прогнозувати попит на готівкову валюту. Внутрішньої пропозиції на рівні минулого року не буде. Тому важко спрогнозувати курс... Щодо дефіциту і чи він подоланий. По перше, обсяг готівкової валюти від контрабандного експорту не відновиться. Щодо завозу готівки БС, треба розуміти що всі суми безготівкової валюти, які генеруються шляхом корупції та розкрадання міжнародної допомоги відслідковуються і контролюються американцями і британцями. А от з готівкою трохи складніше. І це розуміють тут і там. Тому, з певного моменту доступність готівки обмежується і, думаю, буде обмежуватися мінімум ще якийсь час.Зараз дуже важко прогнозувати попит на готівкову валюту. Внутрішньої пропозиції на рівні минулого року не буде. Тому важко спрогнозувати курс...

Може це так бороться із корупцію: нема кеша - нема корупції. Може це так бороться із корупцію: нема кеша - нема корупції. flyman

Повідомлень: 32195 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1528 раз. Подякували: 2681 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 10747107481074910750 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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