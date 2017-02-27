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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Сер 30 сер, 2023 21:50
Сибарит написав: flysoulfly написав:
Но! подозрения же небезпочвенны.
В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне".
Единственная почва для таких подозрений - привычка искать злую силу, которая во всем виновата. Даже там, где процессы вполне соответствуют законам экономики.
1. Несмотря на госсобственность, банк работает как вполне себе коммерческое предприятие, которое должно быть прибыльным.
2. Дефицит продолжался не менее 2 месяцев (до сих пор не ясно, преодолен ли он), а значит такая ситуативность вполне тянет на весомую тенденцию. Для демонстрации "уверенности в завтрашнем дне" потребовался бы серьезный ресурс для покрытия дефицита, что противоречит сложившимся условиям. Держать курс не продавая не получится - на рынке достаточно игроков, чтобы сформировать реальный курс.
3. Я не уверен, что "настолько ответственные товарищи", ради которых может меняться политика крупнейшего банка, оперируют наличкой - ее слишком тяжело носить в таких количествах
Там другие схемы обогащения.
Я достаточно стар, чтобы помнить дикие очереди за колбасой при фиксированной цене. Воспоминания о них каждый раз меня убеждают в том, что цена - единственный метод балансирования спроса, если нет возможности обеспечить требуемое предложение.
Заметьте, даже административно установленный фиксированный курс НБУ постоянно поддерживает вливаниями валюты для полного удовлетворения спроса. Иначе это просто не работает.
ЗЫ Бритва Оккама - очень полезный принцип, позволяющий не утонуть в конспирологии.
Щодо дефіциту і чи він подоланий. По перше, обсяг готівкової валюти від контрабандного експорту не відновиться. Щодо завозу готівки БС, треба розуміти що всі суми безготівкової валюти, які генеруються шляхом корупції та розкрадання міжнародної допомоги відслідковуються і контролюються американцями і британцями. А от з готівкою трохи складніше. І це розуміють тут і там. Тому, з певного моменту доступність готівки обмежується і, думаю, буде обмежуватися мінімум ще якийсь час.
Зараз дуже важко прогнозувати попит на готівкову валюту. Внутрішньої пропозиції на рівні минулого року не буде. Тому важко спрогнозувати курс...
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orest
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Додано: Сер 30 сер, 2023 23:18
orest написав: Сибарит написав: flysoulfly написав:
Но! подозрения же небезпочвенны.
В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне".
Единственная почва для таких подозрений - привычка искать злую силу, которая во всем виновата. Даже там, где процессы вполне соответствуют законам экономики.
1. Несмотря на госсобственность, банк работает как вполне себе коммерческое предприятие, которое должно быть прибыльным.
2. Дефицит продолжался не менее 2 месяцев (до сих пор не ясно, преодолен ли он), а значит такая ситуативность вполне тянет на весомую тенденцию. Для демонстрации "уверенности в завтрашнем дне" потребовался бы серьезный ресурс для покрытия дефицита, что противоречит сложившимся условиям. Держать курс не продавая не получится - на рынке достаточно игроков, чтобы сформировать реальный курс.
3. Я не уверен, что "настолько ответственные товарищи", ради которых может меняться политика крупнейшего банка, оперируют наличкой - ее слишком тяжело носить в таких количествах
Там другие схемы обогащения.
Я достаточно стар, чтобы помнить дикие очереди за колбасой при фиксированной цене. Воспоминания о них каждый раз меня убеждают в том, что цена - единственный метод балансирования спроса, если нет возможности обеспечить требуемое предложение.
Заметьте, даже административно установленный фиксированный курс НБУ постоянно поддерживает вливаниями валюты для полного удовлетворения спроса. Иначе это просто не работает.
ЗЫ Бритва Оккама - очень полезный принцип, позволяющий не утонуть в конспирологии.
Щодо дефіциту і чи він подоланий. По перше, обсяг готівкової валюти від контрабандного експорту не відновиться. Щодо завозу готівки БС, треба розуміти що всі суми безготівкової валюти, які генеруються шляхом корупції та розкрадання міжнародної допомоги відслідковуються і контролюються американцями і британцями. А от з готівкою трохи складніше. І це розуміють тут і там. Тому, з певного моменту доступність готівки обмежується і, думаю, буде обмежуватися мінімум ще якийсь час.
Зараз дуже важко прогнозувати попит на готівкову валюту. Внутрішньої пропозиції на рівні минулого року не буде. Тому важко спрогнозувати курс...
Може це так бороться із корупцію: нема кеша - нема корупції.
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flyman
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Додано: Чет 31 сер, 2023 01:35
flysoulfly написав: Сибарит написав: orest написав:
Вчорашнім кульбітом регулятор спробував частково компенсувати дефіцит пропозиції і вгамувати попит, який заходив у фазу саморозігріву...
Сам по себе этот кульбит вряд ли дал бы долгосрочный эффект, но есть один интересный момент. Дело в том, что наличный курс начал снижаться чуть раньше, чем было объявлено о попустительстве в ограничениях. Это вызывает подозрения, что кульбит был подкреплен прибытием товарной партии наличной валюты.
что не исключает и того, что, зная про вот-вот прибывающий на 57й путь 36й платформы заветный "товарняк", маркер-Приватбанк уверенно и жестко загонял больше недели курс как можно выше для создания более благоприятных уровней слива наличных долларов неких "ответственных товарищей" и примкнувших к ним.
ИМХО одним из факторов есть мусор который копится в отделениях.
и если в отделении есть мусор - они перестают заказывать валюту.
алка мне так и говорила - то что вы заказали валюту не значит что мы будем заказывать подкрепление. валюта и так есть в кассе. то что она вам не нравится - ваши проблемы.
а если перестают заказывать валюту - то для кого ее завозить?
как вам такой расклад?
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mephala
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Додано: Чет 31 сер, 2023 08:49
mephala написав:
как вам такой расклад?
сомнительный...
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чик
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Додано: Чет 31 сер, 2023 10:03
чик написав: mephala написав:
как вам такой расклад?
сомнительный...
Ввели продаж валюти онлайн,тому що у відділеннях її забагато? Приват. Може ще поконсервують доляри у відділенні,так онлайн будуть і по 100к грн продавати щоб забрали старенький папір
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sens
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Додано: Чет 31 сер, 2023 10:44
Придбаю "старенький папір".
Багато.
Дешево.
(Щира посмішка)
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