Сибарит написав:

flysoulfly написав: Но! подозрения же небезпочвенны.

В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне". Но! подозрения же небезпочвенны.В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне".

Единственная почва для таких подозрений - привычка искать злую силу, которая во всем виновата. Даже там, где процессы вполне соответствуют законам экономики.1. Несмотря на госсобственность, банк работает как вполне себе коммерческое предприятие, которое должно быть прибыльным.2. Дефицит продолжался не менее 2 месяцев (до сих пор не ясно, преодолен ли он), а значит такая ситуативность вполне тянет на весомую тенденцию. Для демонстрации "уверенности в завтрашнем дне" потребовался бы серьезный ресурс для покрытия дефицита, что противоречит сложившимся условиям. Держать курс не продавая не получится - на рынке достаточно игроков, чтобы сформировать реальный курс.3. Я не уверен, что "настолько ответственные товарищи", ради которых может меняться политика крупнейшего банка, оперируют наличкой - ее слишком тяжело носить в таких количествахТам другие схемы обогащения.Я достаточно стар, чтобы помнить дикие очереди за колбасой при фиксированной цене. Воспоминания о них каждый раз меня убеждают в том, что цена - единственный метод балансирования спроса, если нет возможности обеспечить требуемое предложение.Заметьте, даже административно установленный фиксированный курс НБУ постоянно поддерживает вливаниями валюты для полного удовлетворения спроса. Иначе это просто не работает.ЗЫ Бритва Оккама - очень полезный принцип, позволяющий не утонуть в конспирологии.