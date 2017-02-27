flysoulfly написав:Но! подозрения же небезпочвенны. В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне".
Единственная почва для таких подозрений - привычка искать злую силу, которая во всем виновата. Даже там, где процессы вполне соответствуют законам экономики. 1. Несмотря на госсобственность, банк работает как вполне себе коммерческое предприятие, которое должно быть прибыльным. 2. Дефицит продолжался не менее 2 месяцев (до сих пор не ясно, преодолен ли он), а значит такая ситуативность вполне тянет на весомую тенденцию. Для демонстрации "уверенности в завтрашнем дне" потребовался бы серьезный ресурс для покрытия дефицита, что противоречит сложившимся условиям. Держать курс не продавая не получится - на рынке достаточно игроков, чтобы сформировать реальный курс. 3. Я не уверен, что "настолько ответственные товарищи", ради которых может меняться политика крупнейшего банка, оперируют наличкой - ее слишком тяжело носить в таких количествах Там другие схемы обогащения.
Я достаточно стар, чтобы помнить дикие очереди за колбасой при фиксированной цене. Воспоминания о них каждый раз меня убеждают в том, что цена - единственный метод балансирования спроса, если нет возможности обеспечить требуемое предложение. Заметьте, даже административно установленный фиксированный курс НБУ постоянно поддерживает вливаниями валюты для полного удовлетворения спроса. Иначе это просто не работает.
ЗЫ Бритва Оккама - очень полезный принцип, позволяющий не утонуть в конспирологии.
Щодо дефіциту і чи він подоланий. По перше, обсяг готівкової валюти від контрабандного експорту не відновиться. Щодо завозу готівки БС, треба розуміти що всі суми безготівкової валюти, які генеруються шляхом корупції та розкрадання міжнародної допомоги відслідковуються і контролюються американцями і британцями. А от з готівкою трохи складніше. І це розуміють тут і там. Тому, з певного моменту доступність готівки обмежується і, думаю, буде обмежуватися мінімум ще якийсь час. Зараз дуже важко прогнозувати попит на готівкову валюту. Внутрішньої пропозиції на рівні минулого року не буде. Тому важко спрогнозувати курс...
flysoulfly написав:Но! подозрения же небезпочвенны. В условиях (явно всего лишь ситуативного!) дефицита наличной валюты крупнейший госбанк мог цену не поднимать, да так пугающе неотвратимо, - а наоборот, демонстрировать "уверенность в завтрашнем дне".
Единственная почва для таких подозрений - привычка искать злую силу, которая во всем виновата. Даже там, где процессы вполне соответствуют законам экономики. 1. Несмотря на госсобственность, банк работает как вполне себе коммерческое предприятие, которое должно быть прибыльным. 2. Дефицит продолжался не менее 2 месяцев (до сих пор не ясно, преодолен ли он), а значит такая ситуативность вполне тянет на весомую тенденцию. Для демонстрации "уверенности в завтрашнем дне" потребовался бы серьезный ресурс для покрытия дефицита, что противоречит сложившимся условиям. Держать курс не продавая не получится - на рынке достаточно игроков, чтобы сформировать реальный курс. 3. Я не уверен, что "настолько ответственные товарищи", ради которых может меняться политика крупнейшего банка, оперируют наличкой - ее слишком тяжело носить в таких количествах Там другие схемы обогащения.
Я достаточно стар, чтобы помнить дикие очереди за колбасой при фиксированной цене. Воспоминания о них каждый раз меня убеждают в том, что цена - единственный метод балансирования спроса, если нет возможности обеспечить требуемое предложение. Заметьте, даже административно установленный фиксированный курс НБУ постоянно поддерживает вливаниями валюты для полного удовлетворения спроса. Иначе это просто не работает.
ЗЫ Бритва Оккама - очень полезный принцип, позволяющий не утонуть в конспирологии.
Щодо дефіциту і чи він подоланий. По перше, обсяг готівкової валюти від контрабандного експорту не відновиться. Щодо завозу готівки БС, треба розуміти що всі суми безготівкової валюти, які генеруються шляхом корупції та розкрадання міжнародної допомоги відслідковуються і контролюються американцями і британцями. А от з готівкою трохи складніше. І це розуміють тут і там. Тому, з певного моменту доступність готівки обмежується і, думаю, буде обмежуватися мінімум ще якийсь час. Зараз дуже важко прогнозувати попит на готівкову валюту. Внутрішньої пропозиції на рівні минулого року не буде. Тому важко спрогнозувати курс...
Може це так бороться із корупцію: нема кеша - нема корупції.
orest написав:Вчорашнім кульбітом регулятор спробував частково компенсувати дефіцит пропозиції і вгамувати попит, який заходив у фазу саморозігріву...
Сам по себе этот кульбит вряд ли дал бы долгосрочный эффект, но есть один интересный момент. Дело в том, что наличный курс начал снижаться чуть раньше, чем было объявлено о попустительстве в ограничениях. Это вызывает подозрения, что кульбит был подкреплен прибытием товарной партии наличной валюты.
что не исключает и того, что, зная про вот-вот прибывающий на 57й путь 36й платформы заветный "товарняк", маркер-Приватбанк уверенно и жестко загонял больше недели курс как можно выше для создания более благоприятных уровней слива наличных долларов неких "ответственных товарищей" и примкнувших к ним.
ИМХО одним из факторов есть мусор который копится в отделениях. и если в отделении есть мусор - они перестают заказывать валюту. алка мне так и говорила - то что вы заказали валюту не значит что мы будем заказывать подкрепление. валюта и так есть в кассе. то что она вам не нравится - ваши проблемы. а если перестают заказывать валюту - то для кого ее завозить? как вам такой расклад?
Як зниження облікової ставки вплине на депозити, кредити, ціни та економіку Чому НБУ вирішив знизити облікову ставку і що буде далі? Відповіді на 5 ключових питань. Андрій Пишний Голова Національного банку України https://www.epravda.com.ua/columns/2023/08/31/703759/
За прогнозом НБУ, облікова ставка надалі поступово знижуватиметься до 18% наприкінці року. Водночас це прогноз, а не зобов'язання Нацбанку.
jump написав:Як зниження облікової ставки вплине на депозити, кредити, ціни та економіку Чому НБУ вирішив знизити облікову ставку і що буде далі? Відповіді на 5 ключових питань. Андрій Пишний Голова Національного банку України https://www.epravda.com.ua/columns/2023/08/31/703759/
За прогнозом НБУ, облікова ставка надалі поступово знижуватиметься до 18% наприкінці року. Водночас це прогноз, а не зобов'язання Нацбанку.
Вероятно, знают, что валюта поступать будет - поэтому и дают такой прогноз
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з.................31.08.2023..........01.09.2023 дата розрахунку................30.08.2023...........31.08.2023 Євро...................................39,7903................39,7391...-0.13% Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0867 (вчера 1.0881)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.51 (вчера 103.52). Остались на прежнем уровне, но размах суточных колебаний весьма велик. У нас бы уже было два приступа паники ...................................................
orest написав:А от з готівкою трохи складніше. І це розуміють тут і там. Тому, з певного моменту доступність готівки обмежується і, думаю, буде обмежуватися мінімум ще якийсь час.
У меня только один вопрос: почему именно сейчас? Еще в мае поставки были кратно больше.
mephala написав:ИМХО одним из факторов есть мусор который копится в отделениях. и если в отделении есть мусор - они перестают заказывать валюту. алка мне так и говорила - то что вы заказали валюту не значит что мы будем заказывать подкрепление. валюта и так есть в кассе. то что она вам не нравится - ваши проблемы. а если перестают заказывать валюту - то для кого ее завозить? как вам такой расклад?
Американцам очень обидно от того, что их доллары обозвали мусором Они привыкли считать, что платежеспособность доллара не зависит от года выпуска. Вряд ли всеобщее помешательство на почве года выпуска купюр является главной причиной, но как одну из множества причин его рассматривать можно. Желание всеми правдами и неправдами завладеть новенькими "открытками" на рынке сказывается. Можно даже допустить, что узким местом стала доставка налички не к нам, а от нас. Действительно пора налаживать канал "вывоза мусора", а на это нужно время.