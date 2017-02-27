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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10748107491075010751

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 126
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
36
37,50-38,00
29%
37
38,00-38,50
14%
18
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
8%
10
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Вряд ли всеобщее помешательство на почве года выпуска купюр является главной причиной, но как одну из множества причин его рассматривать можно.

частично год и качество купюр наверное влияет, но это точно не основной фактор...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:41

  Сибарит написав:Можно даже допустить, что узким местом стала доставка налички не к нам, а от нас. Действительно пора налаживать канал "вывоза мусора", а на это нужно время.

Всё с обратным каналом хорошо. Ща пробегал через Аккорд - всё так же предлагают без проблем принять на инкассацию ветхих. Какой-то комис, полгода на выполнение, но без проблем. Не налажено только согласие владельцев таких купюр.
moveton
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  #<1 ... 10748107491075010751
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