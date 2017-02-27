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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 сер, 2023 15:40
Сибарит написав:
Вряд ли всеобщее помешательство на почве года выпуска купюр является главной причиной, но как одну из множества причин его рассматривать можно.
частично год и качество купюр наверное влияет, но это точно не основной фактор...
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Додано: Чет 31 сер, 2023 15:41
Сибарит написав:
Можно даже допустить, что узким местом стала доставка налички не к нам, а от нас. Действительно пора налаживать канал "вывоза мусора", а на это нужно время.
Всё с обратным каналом хорошо. Ща пробегал через Аккорд - всё так же предлагают без проблем принять на инкассацию ветхих. Какой-то комис, полгода на выполнение, но без проблем. Не налажено только согласие владельцев таких купюр.
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