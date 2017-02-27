RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10748107491075010751

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 126
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
36
37,50-38,00
29%
37
38,00-38,50
14%
18
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
8%
10
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:Вряд ли всеобщее помешательство на почве года выпуска купюр является главной причиной, но как одну из множества причин его рассматривать можно.

частично год и качество купюр наверное влияет, но это точно не основной фактор...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7248
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6244 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 15:41

  Сибарит написав:Можно даже допустить, что узким местом стала доставка налички не к нам, а от нас. Действительно пора налаживать канал "вывоза мусора", а на это нужно время.

Всё с обратным каналом хорошо. Ща пробегал через Аккорд - всё так же предлагают без проблем принять на инкассацию ветхих. Какой-то комис, полгода на выполнение, но без проблем. Не налажено только согласие владельцев таких купюр.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3674
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:03

moveton
постил на приватовской ветке. хотел сунуть в терминал старые и ветхие по мнению всех других банков и обменок евро в радиусе км от дома, но терминал не работал и они предложили взять через кассу без проблем на 3месяца. теперь интересно какими вернут, бо многие жалуются, шо возвращают таким же "хламом".
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7248
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6244 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 31 сер, 2023 16:08

  чик написав:постил на приватовской ветке. хотел сунуть в терминал старые и ветхие по мнению всех других банков и обменок евро в радиусе км от дома, но терминал не работал и они предложили взять через кассу без проблем на 3месяца. теперь интересно какими вернут, бо многие жалуются, шо возвращают таким же "хламом".

Очень всё от банка и отделения зависит. Про Сенс в основном говорят, что принимает всё. что пропустила машинка. В моём отделении придирчивая кассирша, которая отбраковала даже синюю купюру, но с небольшим штрихом от ручки. Всё отбракованное ей запихнул в тумбу и пару недель назад получил в отделении Привата новенькими синими. Хотя мог бы и не слишком стараться: сегодня сдавался в обменке с лучшим курсом в городе - оказалось, что у них ещё и курс одинаковый и для белых и для синих.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3674
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10748107491075010751
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3307, 3308, 3309
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33084 36309050
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 сер, 2023 17:15
Amethyst
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22911834
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12948369
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (793)
31.08.2023 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.