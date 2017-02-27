частично год и качество купюр наверное влияет, но это точно не основной фактор...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 сер, 2023 15:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Чет 31 сер, 2023 15:41
Всё с обратным каналом хорошо. Ща пробегал через Аккорд - всё так же предлагают без проблем принять на инкассацию ветхих. Какой-то комис, полгода на выполнение, но без проблем. Не налажено только согласие владельцев таких купюр.
Додано: Чет 31 сер, 2023 16:03
moveton
постил на приватовской ветке. хотел сунуть в терминал старые и ветхие по мнению всех других банков и обменок евро в радиусе км от дома, но терминал не работал и они предложили взять через кассу без проблем на 3месяца. теперь интересно какими вернут, бо многие жалуются, шо возвращают таким же "хламом".
Додано: Чет 31 сер, 2023 16:08
Очень всё от банка и отделения зависит. Про Сенс в основном говорят, что принимает всё. что пропустила машинка. В моём отделении придирчивая кассирша, которая отбраковала даже синюю купюру, но с небольшим штрихом от ручки. Всё отбракованное ей запихнул в тумбу и пару недель назад получил в отделении Привата новенькими синими. Хотя мог бы и не слишком стараться: сегодня сдавался в обменке с лучшим курсом в городе - оказалось, что у них ещё и курс одинаковый и для белых и для синих.
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