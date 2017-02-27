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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 сер, 2023 15:40
Сибарит написав:
Вряд ли всеобщее помешательство на почве года выпуска купюр является главной причиной, но как одну из множества причин его рассматривать можно.
частично год и качество купюр наверное влияет, но это точно не основной фактор...
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чик
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Додано: Чет 31 сер, 2023 15:41
Сибарит написав:
Можно даже допустить, что узким местом стала доставка налички не к нам, а от нас. Действительно пора налаживать канал "вывоза мусора", а на это нужно время.
Всё с обратным каналом хорошо. Ща пробегал через Аккорд - всё так же предлагают без проблем принять на инкассацию ветхих. Какой-то комис, полгода на выполнение, но без проблем. Не налажено только согласие владельцев таких купюр.
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moveton
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Додано: Чет 31 сер, 2023 16:03
moveton
постил на приватовской ветке. хотел сунуть в терминал старые и ветхие по мнению всех других банков и обменок евро в радиусе км от дома, но терминал не работал и они предложили взять через кассу без проблем на 3месяца. теперь интересно какими вернут, бо многие жалуются, шо возвращают таким же "хламом".
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чик
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Додано: Чет 31 сер, 2023 16:08
чик написав:
постил на приватовской ветке. хотел сунуть в терминал старые и ветхие по мнению всех других банков и обменок евро в радиусе км от дома, но терминал не работал и они предложили взять через кассу без проблем на 3месяца. теперь интересно какими вернут, бо многие жалуются, шо возвращают таким же "хламом".
Очень всё от банка и отделения зависит. Про Сенс в основном говорят, что принимает всё. что пропустила машинка. В моём отделении придирчивая кассирша, которая отбраковала даже синюю купюру, но с небольшим штрихом от ручки. Всё отбракованное ей запихнул в тумбу и пару недель назад получил в отделении Привата новенькими синими. Хотя мог бы и не слишком стараться: сегодня сдавался в обменке с лучшим курсом в городе - оказалось, что у них ещё и курс одинаковый и для белых и для синих.
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moveton
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Додано: Чет 31 сер, 2023 17:28
moveton
сенс есть рядом, действительно "либеральнее" других банок и обменок. немного сдал остальное кассирша отбраковала под разными предлогами - человеческий фактор пока никто не отменял, поэтому и пошёл в приват...
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чик
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Додано: Чет 31 сер, 2023 18:39
ось поглянте:
припустимо на хвилинку, що в Україні сьогодні провели деномінацію гривні 100 до 1, тобто, той хто отримував 15000 грн в мсяць, почне отримувати 150 грн. Відповідно, курс готівкового долара буде 38 коп.
А тепер увага:
у цьому випадку ви би робили проблему, що долар 38 коп. чи долар 39 коп?
Мабуть ні.
Проблема була в далекому 1997 році, коли непогана зарплата на руки у ромірі 180 грн дорівнювала 100 доларам, тобто курс був тоді за 1 долар 1,76 - 1,80 грн.
Порівняйте теперішній 2023 рік з 1997 роком, як стали ми краще жити, навіть під час війни.
Як тоді з новоявленими олігархами президенти Кравчук і Кучма драли пересічних як сидорових кіз.
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Yuri_61
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:19
Yuri_61 написав:
Проблема була в далекому 1997 році, коли непогана зарплата на руки у ромірі 180 грн дорівнювала 100 доларам, тобто курс був тоді за 1 долар 1,76 - 1,80 грн.
100 доларів тоді це понад 11 грам банківського золота, що є вищесередньою зарплатою зараз. По ПКС на товари першої необхідності 100$ тоді це десь з понад 500 зараз.
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Ой+
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:36
Ой+ написав: Yuri_61 написав:
Проблема була в далекому 1997 році, коли непогана зарплата на руки у ромірі 180 грн дорівнювала 100 доларам, тобто курс був тоді за 1 долар 1,76 - 1,80 грн.
100 доларів тоді це понад 11 грам банківського золота, що є вищесередньою зарплатою зараз. По ПКС на товари першої необхідності 100$ тоді це десь з понад 500 зараз.
По золоту - да
По продуктам - нет
Где то вдвое в долларах у нас цены выросли, ну край совсем - втрое(на красную икру к примеру - была 10грн/5$ баночка - сейчас около 450ти грн=13$, пиво хорошее в стекле вдвое подорожало, мясо тоже, колбаса сырокопчёная Высший сорт - втрое, 5/6уе-до 17уе сейчас)
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барабашов
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Додано: Чет 31 сер, 2023 19:50
барабашов написав: Ой+ написав:
По ПКС на товари першої необхідності 100$ тоді це десь з понад 500 зараз.
По золоту - да
По продуктам - нет
Где то вдвое в долларах у нас цены выросли, ну край совсем - втрое(на красную икру к примеру - была 10грн/5$ баночка - сейчас около 450ти грн=13$, пиво хорошее в стекле вдвое подорожало, мясо тоже, колбаса сырокопчёная Высший сорт - втрое, 5/6уе-до 17уе сейчас)
Гарний у вас набір першої необхідності.
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Ой+
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Додано: Чет 31 сер, 2023 20:47
Yuri_61 написав:
ось поглянте:
припустимо на хвилинку, що в Україні сьогодні провели деномінацію гривні 100 до 1, тобто, той хто отримував 15000 грн в мсяць, почне отримувати 150 грн. Відповідно, курс готівкового долара буде 38 коп.
А тепер увага:
у цьому випадку ви би робили проблему, що долар 38 коп. чи долар 39 коп?
Мабуть ні.
Проблема була в далекому 1997 році, коли непогана зарплата на руки у ромірі 180 грн дорівнювала 100 доларам, тобто курс був тоді за 1 долар 1,76 - 1,80 грн.
Порівняйте теперішній 2023 рік з 1997 роком, як стали ми краще жити, навіть під час війни.
Як тоді з новоявленими олігархами президенти Кравчук і Кучма драли пересічних як сидорових кіз.
я буду міняти 100 гривень на десять тисяч копійок і буду у виграші
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sens
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