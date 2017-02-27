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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10749107501075110752

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.09.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.7 5 126
Менше 35,00
2%
3
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
1%
1
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
2
37,00-37,50
29%
36
37,50-38,00
29%
37
38,00-38,50
14%
18
38,50-39,00
6%
8
39,00-39,50
2%
3
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
1%
1
40,50-41,00
2%
3
Більше 41,00
8%
10
Всього голосів : 126
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 06:37

  Сибарит написав:У меня только один вопрос: почему именно сейчас?
Еще в мае поставки были кратно больше.

Ну, когда-то же Миша должен начать наконец выражать чувства к своей однокласснице Оле...))

Коллега, о том, что за дефицитом ГОДНоЙ налички и введением конвертов скрывается один и тот же недюжинный любитель чужих шаров и ходов конем автор эти строк утверждал на этой же ветке более месяца назад.

Возможно, данная мысль просто никому до того не приходила в голову - отучить украинцев от привычки коллекционировать фантики просто, естественным путем ухудшив их качество.
Да еще, как минимум, не потратив ничего)

Кстати, введение свободной продажи безналичного доллара, если присмотреться, укладывается в ту же логику.Ибо в обменку его не понесешь, надев кеды)

Теория заговоров и прочие современные штампы здесь ни при чем. Просто пересичные (без обид) зачастую забывают, что решения в ограниченный промежуток истории в одной отрасли принимают зачастую одни и те же люди.

РS Насчёт взяточников ( ответ не Вам, а коллеге). Так есть ещё наличная гривна, ее тоже непросто отследить. А также евро. Так что эту версию оставим.
С ув
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 11:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

правильно понимаю шо в опросе курса на 1.09 угадали 37,50-38,00?
чик
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  #<1 ... 10749107501075110752
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