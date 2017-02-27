Додано: П'ят 01 вер, 2023 06:37

Сибарит написав: У меня только один вопрос: почему именно сейчас?

Еще в мае поставки были кратно больше.

У меня только один вопрос: почему именно сейчас?Еще в мае поставки были кратно больше.

Ну, когда-то же Миша должен начать наконец выражать чувства к своей однокласснице Оле...))Коллега, о том, что за дефицитом ГОДНоЙ налички и введением конвертов скрывается один и тот же недюжинный любитель чужих шаров и ходов конем автор эти строк утверждал на этой же ветке более месяца назад.Возможно, данная мысль просто никому до того не приходила в голову - отучить украинцев от привычки коллекционировать фантики просто, естественным путем ухудшив их качество.Да еще, как минимум, не потратив ничего)Кстати, введение свободной продажи безналичного доллара, если присмотреться, укладывается в ту же логику.Ибо в обменку его не понесешь, надев кеды)Теория заговоров и прочие современные штампы здесь ни при чем. Просто пересичные (без обид) зачастую забывают, что решения в ограниченный промежуток истории в одной отрасли принимают зачастую одни и те же люди.РS Насчёт взяточников ( ответ не Вам, а коллеге). Так есть ещё наличная гривна, ее тоже непросто отследить. А также евро. Так что эту версию оставим.С ув