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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:41
чик написав:
правильно понимаю шо в опросе курса на 1.09 угадали 37,50-38,00?
или опечатка:
не 1.09. - а 1.10.
или 1.11.
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:11
flysoulfly
не було очепятки - 1.09 это сентябрь=сегодня, сча уже новый опрос за 1 октября, не прогуливайте...
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:15
чик написав:flysoulfly
не було очепятки - 1.09 это сентябрь=сегодня, сча уже новый опрос за 1 октября.
так и я про то же:
разве курс изменится?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:19
flysoulfly написав:
разве курс изменится?
через месяц, почему бы и нет?
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