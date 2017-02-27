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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10749107501075110752

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.8 5 9
Менше 35,00
0
0
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
11%
1
37,50-38,00
33%
3
38,00-38,50
22%
2
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
11%
1
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
11%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
11%
1
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:41

  чик написав:правильно понимаю шо в опросе курса на 1.09 угадали 37,50-38,00?
или опечатка:
не 1.09. - а 1.10.
или 1.11.
:?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:11

flysoulfly
не було очепятки - 1.09 это сентябрь=сегодня, сча уже новый опрос за 1 октября, не прогуливайте...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:15

  чик написав:flysoulfly
не було очепятки - 1.09 это сентябрь=сегодня, сча уже новый опрос за 1 октября.

так и я про то же: :P разве курс изменится?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:разве курс изменится?

через месяц, почему бы и нет?
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