RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10749107501075110752

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.6 5 14
Менше 35,00
0
0
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
7%
1
37,50-38,00
36%
5
38,00-38,50
21%
3
38,50-39,00
7%
1
39,00-39,50
14%
2
39,50-40,00
0
0
40,00-40,50
7%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
7%
1
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:41

  чик написав:правильно понимаю шо в опросе курса на 1.09 угадали 37,50-38,00?
или опечатка:
не 1.09. - а 1.10.
или 1.11.
:?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2667
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:11

flysoulfly
не було очепятки - 1.09 это сентябрь=сегодня, сча уже новый опрос за 1 октября, не прогуливайте...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7252
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6244 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:15

  чик написав:flysoulfly
не було очепятки - 1.09 это сентябрь=сегодня, сча уже новый опрос за 1 октября.

так и я про то же: :P разве курс изменится?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2667
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:разве курс изменится?

через месяц, почему бы и нет?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7252
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6244 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................01.09.2023..........04.09.2023
дата розрахунку................31.08.2023...........01.09.2023
Євро...................................39,7391................39,6221...-0.29%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0835 (вчера 1.0867)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.67 (вчера 103.51).
Страсти окончательно улеглись, амплитуда колебаний на протяжении последних суток минимальна, поступательного движения не видно. Полный штиль.
..............................................
  Навуходоносор написав:Просто пересичные (без обид) зачастую забывают, что решения в ограниченный промежуток истории в одной отрасли принимают зачастую одни и те же люди.

Значительно чаще пересичные забывают, что решения обычно принимают исходя из глобальных экономических целей с учетом глобальной же экономической ситуации и прочих существующих реалий. "Побрить" наши скромные заначки или обласкать с барского плеча - слишком мелкая цель. Нам стоит стать ближе к писсуару :)
..............................................
  Yuri_61 написав:А тепер увага:
у цьому випадку ви би робили проблему, що долар 38 коп. чи долар 39 коп?
Мабуть ні.

Я в достаточной степени идеалист, чтобы верить, что на финансовом форуме собрались люди, способные вычислить изменение в процентах.
Я тем, кто не осилит, я помогу :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7102
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6025 раз.
Подякували: 19683 раз.
 
Профіль
104
56
33
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:09

5% різниці готівкового і офіційного - ПА38.38

НБУ пробиття рівня ПА38 витримав, ізакріпився тимчасово на лінії оборони з допомогою добровольців клуб200К і мобілізованих у новий клуб50К.
Питання в лише, як надовго.
Свідки ПА36 і менше притихли.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32204
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 2681 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 10749107501075110752
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3307, 3308, 3309
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33085 36309839
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 сер, 2023 17:39
Кучинелли
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22912002
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12948496
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.