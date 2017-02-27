или опечатка:
не 1.09. - а 1.10.
или 1.11.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:41
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:11
flysoulfly
не було очепятки - 1.09 это сентябрь=сегодня, сча уже новый опрос за 1 октября, не прогуливайте...
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:15
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:24
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................01.09.2023..........04.09.2023
дата розрахунку................31.08.2023...........01.09.2023
Євро...................................39,7391................39,6221...-0.29%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0835 (вчера 1.0867)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.67 (вчера 103.51).
Страсти окончательно улеглись, амплитуда колебаний на протяжении последних суток минимальна, поступательного движения не видно. Полный штиль.
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Значительно чаще пересичные забывают, что решения обычно принимают исходя из глобальных экономических целей с учетом глобальной же экономической ситуации и прочих существующих реалий. "Побрить" наши скромные заначки или обласкать с барского плеча - слишком мелкая цель. Нам стоит стать ближе к писсуару
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Я в достаточной степени идеалист, чтобы верить, что на финансовом форуме собрались люди, способные вычислить изменение в процентах.
Я тем, кто не осилит, я помогу
Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:09
5% різниці готівкового і офіційного - ПА38.38
НБУ пробиття рівня ПА38 витримав, ізакріпився тимчасово на лінії оборони з допомогою добровольців клуб200К і мобілізованих у новий клуб50К.
Питання в лише, як надовго.
Свідки ПА36 і менше притихли.
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