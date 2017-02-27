Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:19

Навуходоносор написав: Сибарит написав: У меня только один вопрос: почему именно сейчас?

Еще в мае поставки были кратно больше.

У меня только один вопрос: почему именно сейчас?Еще в мае поставки были кратно больше.

Ну, когда-то же Миша должен начать наконец выражать чувства к своей однокласснице Оле...))



Коллега, о том, что за дефицитом ГОДНоЙ налички и введением конвертов скрывается один и тот же недюжинный любитель чужих шаров и ходов конем автор эти строк утверждал на этой же ветке более месяца назад.



Возможно, данная мысль просто никому до того не приходила в голову - отучить украинцев от привычки коллекционировать фантики просто, естественным путем ухудшив их качество.

Да еще, как минимум, не потратив ничего)



Кстати, введение свободной продажи безналичного доллара, если присмотреться, укладывается в ту же логику.Ибо в обменку его не понесешь, надев кеды)



Теория заговоров и прочие современные штампы здесь ни при чем. Просто пересичные (без обид) зачастую забывают, что решения в ограниченный промежуток истории в одной отрасли принимают зачастую одни и те же люди.



РS Насчёт взяточников ( ответ не Вам, а коллеге). Так есть ещё наличная гривна, ее тоже непросто отследить. А также евро. Так что эту версию оставим.

С ув Ну, когда-то же Миша должен начать наконец выражать чувства к своей однокласснице Оле...))Коллега, о том, что за дефицитом ГОДНоЙ налички и введением конвертов скрывается один и тот же недюжинный любитель чужих шаров и ходов конем автор эти строк утверждал на этой же ветке более месяца назад.Возможно, данная мысль просто никому до того не приходила в голову - отучить украинцев от привычки коллекционировать фантики просто, естественным путем ухудшив их качество.Да еще, как минимум, не потратив ничего)Кстати, введение свободной продажи безналичного доллара, если присмотреться, укладывается в ту же логику.Ибо в обменку его не понесешь, надев кеды)Теория заговоров и прочие современные штампы здесь ни при чем. Просто пересичные (без обид) зачастую забывают, что решения в ограниченный промежуток истории в одной отрасли принимают зачастую одни и те же люди.РSС ув

Я не мав на увазі побутову чи традиційну корупцію. Я писав про мародерство МО, ОП і їх поплічників. Станом на зараз це вже майже 2 млрд дол.. В світлі певних подій, наслідки яких стають поступово відомими зараз, акценти зміщуються з закупівель солярки, снаряги чи озброєння по х2 або 3 чи навіть 4 на розпил бюджету на барабани, стадіони, корм для рибок чи ремонт доріг; з зовнішніх на внутрішній ринок (але це все одно гроші американських платників податків). Тому готівкова ВАЛЮТА (саме так я писав, а не тільки про долар. І зменшення завезень є не тільки з готівковим доларом.)За готівкову гривню не купиш пентхаус в Досі чи віллу в Форте дей Мармі або «свічний заводик» в Ріо де Жанейро. І вона навіть не є важливим проміжним етапом до. Хіба ОВДП, але там теж певний контроль існує. Не виключено, що щось зміниться після відвідин Вашингтону керівниками наших антикорупційних установ, який відбувся на днях…П.С. Пишу не часто, пишу не тому що нудьгую… Пишу коли є про що і стільки скільки можу написати. Не треба перекручувати зміст чи довигадувати того, чого я не писав…