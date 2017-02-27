|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:41
чик написав:
правильно понимаю шо в опросе курса на 1.09 угадали 37,50-38,00?
или опечатка:
не 1.09. - а 1.10.
или 1.11.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2667
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1059 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:11
flysoulfly
не було очепятки - 1.09 это сентябрь=сегодня, сча уже новый опрос за 1 октября, не прогуливайте...
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7252
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6245 раз.
- Подякували: 991 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:15
чик написав:flysoulfly
не було очепятки - 1.09 это сентябрь=сегодня, сча уже новый опрос за 1 октября.
так и я про то же:
разве курс изменится?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 2667
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1059 раз.
- Подякували: 115 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:19
flysoulfly написав:
разве курс изменится?
через месяц, почему бы и нет?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 7252
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 6245 раз.
- Подякували: 991 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:24
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................01.09.2023..........04.09.2023
дата розрахунку................31.08.2023...........01.09.2023
Євро...................................39,7391................39,6221
...-0.29%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0835
(вчера 1.0867)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.67
(вчера 103.51).
Страсти окончательно улеглись, амплитуда колебаний на протяжении последних суток минимальна, поступательного движения не видно. Полный штиль.
..............................................
Навуходоносор написав:
Просто пересичные (без обид) зачастую забывают, что решения в ограниченный промежуток истории в одной отрасли принимают зачастую одни и те же люди.
Значительно чаще пересичные забывают, что решения обычно принимают исходя из глобальных экономических целей с учетом глобальной же экономической ситуации и прочих существующих реалий. "Побрить" наши скромные заначки или обласкать с барского плеча - слишком мелкая цель. Нам стоит стать ближе к писсуару
..............................................
Yuri_61 написав:
А тепер увага:
у цьому випадку ви би робили проблему, що долар 38 коп. чи долар 39 коп?
Мабуть ні.
Я в достаточной степени идеалист, чтобы верить, что на финансовом форуме собрались люди, способные вычислить изменение в процентах.
А тем, кто не осилит, я помогу
Востаннє редагувалось Сибарит
в П'ят 01 вер, 2023 16:27, всього редагувалось 1 раз.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7102
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6025 раз.
- Подякували: 19690 раз.
-
- Профіль
-
104
56
33
2
Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:09
НБУ пробиття рівня ПА38 на готівці витримав, і закріпився тимчасово на лінії оборони з допомогою добровольців клуб200К і мобілізованих у новий клуб50К.
Питання в лише, як надовго.
Свідки ПА36 і менше притихли.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 32208
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1529 раз.
- Подякували: 2681 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:55
Сибарит написав:
Значительно чаще пересичные забывают, что решения обычно принимают исходя из глобальных экономических целей с учетом глобальной же экономической ситуации и прочих существующих реалий. "Побрить" наши скромные заначки или обласкать с барского плеча - слишком мелкая цель. Нам стоит стать ближе к писсуару
Такую публики на форуме, надеюсь, меньшинство.
Ибо непонятно, к писсуару им стоит ближе держаться или к психдиспансеру)
Лично мне зашла красота игры;)
Вспомните по сравнению с происходящим Леру 200 баксов...нет, лучше и не вспоминайте)
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2518
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 979 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:19
Навуходоносор написав: Сибарит написав:
У меня только один вопрос: почему именно сейчас?
Еще в мае поставки были кратно больше.
Ну, когда-то же Миша должен начать наконец выражать чувства к своей однокласснице Оле...))
Коллега, о том, что за дефицитом ГОДНоЙ налички и введением конвертов скрывается один и тот же недюжинный любитель чужих шаров и ходов конем автор эти строк утверждал на этой же ветке более месяца назад.
Возможно, данная мысль просто никому до того не приходила в голову - отучить украинцев от привычки коллекционировать фантики просто, естественным путем ухудшив их качество.
Да еще, как минимум, не потратив ничего)
Кстати, введение свободной продажи безналичного доллара, если присмотреться, укладывается в ту же логику.Ибо в обменку его не понесешь, надев кеды)
Теория заговоров и прочие современные штампы здесь ни при чем. Просто пересичные (без обид) зачастую забывают, что решения в ограниченный промежуток истории в одной отрасли принимают зачастую одни и те же люди.
РS Насчёт взяточников ( ответ не Вам, а коллеге). Так есть ещё наличная гривна, ее тоже непросто отследить. А также евро. Так что эту версию оставим.
С ув
Я не мав на увазі побутову чи традиційну корупцію. Я писав про мародерство МО, ОП і їх поплічників. Станом на зараз це вже майже 2 млрд дол.. В світлі певних подій, наслідки яких стають поступово відомими зараз, акценти зміщуються з закупівель солярки, снаряги чи озброєння по х2 або 3 чи навіть 4 на розпил бюджету на барабани, стадіони, корм для рибок чи ремонт доріг; з зовнішніх на внутрішній ринок (але це все одно гроші американських платників податків). Тому готівкова ВАЛЮТА (саме так я писав, а не тільки про долар. І зменшення завезень є не тільки з готівковим доларом.)
За готівкову гривню не купиш пентхаус в Досі чи віллу в Форте дей Мармі або «свічний заводик» в Ріо де Жанейро. І вона навіть не є важливим проміжним етапом до. Хіба ОВДП, але там теж певний контроль існує. Не виключено, що щось зміниться після відвідин Вашингтону керівниками наших антикорупційних установ, який відбувся на днях…
П.С. Пишу не часто, пишу не тому що нудьгую… Пишу коли є про що і стільки скільки можу написати. Не треба перекручувати зміст чи довигадувати того, чого я не писав…
-
orest
-
10
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 4198
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 7391 раз.
- Подякували: 6606 раз.
-
- Профіль
-
3
14
1
19
Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:29
orest написав: Навуходоносор написав: Сибарит написав:
У меня только один вопрос: почему именно сейчас?
Еще в мае поставки были кратно больше.
Ну, когда-то же Миша должен начать наконец выражать чувства к своей однокласснице Оле...))
Коллега, о том, что за дефицитом ГОДНоЙ налички и введением конвертов скрывается один и тот же недюжинный любитель чужих шаров и ходов конем автор эти строк утверждал на этой же ветке более месяца назад.
Возможно, данная мысль просто никому до того не приходила в голову - отучить украинцев от привычки коллекционировать фантики просто, естественным путем ухудшив их качество.
Да еще, как минимум, не потратив ничего)
Кстати, введение свободной продажи безналичного доллара, если присмотреться, укладывается в ту же логику.Ибо в обменку его не понесешь, надев кеды)
Теория заговоров и прочие современные штампы здесь ни при чем. Просто пересичные (без обид) зачастую забывают, что решения в ограниченный промежуток истории в одной отрасли принимают зачастую одни и те же люди.
РS Насчёт взяточников ( ответ не Вам, а коллеге). Так есть ещё наличная гривна, ее тоже непросто отследить. А также евро. Так что эту версию оставим.
С ув
Я не мав на увазі побутову чи традиційну корупцію. Я писав про мародерство МО, ОП і їх поплічників. Станом на зараз це вже майже 2 млрд дол.. В світлі певних подій, наслідки яких стають поступово відомими зараз, акценти зміщуються з закупівель солярки, снаряги чи озброєння по х2 або 3 чи навіть 4 на розпил бюджету на барабани, стадіони, корм для рибок чи ремонт доріг; з зовнішніх на внутрішній ринок (але це все одно гроші американських платників податків). Тому готівкова ВАЛЮТА (саме так я писав, а не тільки про долар. І зменшення завезень є не тільки з готівковим доларом.)
За готівкову гривню не купиш пентхаус в Досі чи віллу в Форте дей Мармі або «свічний заводик» в Ріо де Жанейро. І вона навіть не є важливим проміжним етапом до. Хіба ОВДП, але там теж певний контроль існує. Не виключено, що щось зміниться після відвідин Вашингтону керівниками наших антикорупційних установ, який відбувся на днях…
П.С. Пишу не часто, пишу не тому що нудьгую… Пишу коли є про що і стільки скільки можу написати. Не треба перекручувати зміст чи довигадувати того, чого я не писав…
Я хз, крашанка за 17 грн. та це повісити міністра на паркані за яйця . мінімум .а
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 2870
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 595 раз.
- Подякували: 477 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:06
...
Востаннє редагувалось Yuri_61
в П'ят 01 вер, 2023 19:16, всього редагувалось 4 разів.
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2626
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 349 раз.
- Подякували: 433 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|33086
|36310018
|
|
|7976
|22912052
|
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
|
|1864
|12948529
|
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama
|