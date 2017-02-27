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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10750107511075210753

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 23
Менше 35,00
0
0
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
4%
1
37,50-38,00
35%
8
38,00-38,50
22%
5
38,50-39,00
17%
4
39,00-39,50
9%
2
39,50-40,00
4%
1
40,00-40,50
4%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
1
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:11

  Yuri_61 написав:Мене дивує, що це нас з вами ніщебродами вважають, бо треба підтвердження походження валюти, якщо ти маєш більш 10 тисяч євро.
Це що, і в Європі такі вимоги?
Може 10 тіс доларів в 1997 році були і гроші (євро тоді готівкового не було).
Але зараз я вважаю, що той хто має менше 500 тисяч євро на людину, то це й є ніщеброд, бомжара. Я теж попадаю в цю категорію доречи.
І таке позорище, що 10 тисяч євро це потолок благопоуччя, після чого потрібно підвердити походження грошей, які вище цієї суми.
Це жах і позор вважати 10 тисяч євро великими грошима.
Це рабство.
І знущання з народу, якого підозрюють в корупції, якщо в людині 50 або 100 тисяч євро.
Шукайте, дорогі мої у тих, у кого мільони євро і доларів, але ж такі кажуть: це їм бабуся подарувала, вона все своє життя з дідусем копила. :mrgreen:

Та ті нахуй7
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Це що, і в Європі такі вимоги?

у всьому цивілізованому світі гноблять середній клас. Не чіпають "нищебродів" (хто має до кількох тисяч) і "олігархів" (хто має мільярдери).
В Україні ще досить лояльні щодо нижнього середнього класу (тих, хто має десятки-сотні тисяч), в тій же Європі не можна прийти і купити квартиру за готівку, як у нас.
Дюрі-бачі
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