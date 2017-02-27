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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10750107511075210753>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 25
Менше 35,00
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0
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
4%
1
37,50-38,00
36%
9
38,00-38,50
20%
5
38,50-39,00
16%
4
39,00-39,50
8%
2
39,50-40,00
8%
2
40,00-40,50
4%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
1
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:41

  чик написав:правильно понимаю шо в опросе курса на 1.09 угадали 37,50-38,00?
или опечатка:
не 1.09. - а 1.10.
или 1.11.
:?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:11

flysoulfly
не було очепятки - 1.09 это сентябрь=сегодня, сча уже новый опрос за 1 октября, не прогуливайте...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:15

  чик написав:flysoulfly
не було очепятки - 1.09 это сентябрь=сегодня, сча уже новый опрос за 1 октября.

так и я про то же: :P разве курс изменится?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:разве курс изменится?

через месяц, почему бы и нет?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................01.09.2023..........04.09.2023
дата розрахунку................31.08.2023...........01.09.2023
Євро...................................39,7391................39,6221...-0.29%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0835 (вчера 1.0867)

Индекс доллара DXY в 15-00 103.67 (вчера 103.51).
Страсти окончательно улеглись, амплитуда колебаний на протяжении последних суток минимальна, поступательного движения не видно. Полный штиль.
..............................................
  Навуходоносор написав:Просто пересичные (без обид) зачастую забывают, что решения в ограниченный промежуток истории в одной отрасли принимают зачастую одни и те же люди.

Значительно чаще пересичные забывают, что решения обычно принимают исходя из глобальных экономических целей с учетом глобальной же экономической ситуации и прочих существующих реалий. "Побрить" наши скромные заначки или обласкать с барского плеча - слишком мелкая цель. Нам стоит стать ближе к писсуару :)
..............................................
  Yuri_61 написав:А тепер увага:
у цьому випадку ви би робили проблему, що долар 38 коп. чи долар 39 коп?
Мабуть ні.

Я в достаточной степени идеалист, чтобы верить, что на финансовом форуме собрались люди, способные вычислить изменение в процентах.
А тем, кто не осилит, я помогу :)
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 01 вер, 2023 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:09

5% різниці готівкового і офіційного - ПА38.38

НБУ пробиття рівня ПА38 на готівці витримав, і закріпився тимчасово на лінії оборони з допомогою добровольців клуб200К і мобілізованих у новий клуб50К.
Питання в лише, як надовго.
Свідки ПА36 і менше притихли.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:55

  Сибарит написав:Значительно чаще пересичные забывают, что решения обычно принимают исходя из глобальных экономических целей с учетом глобальной же экономической ситуации и прочих существующих реалий. "Побрить" наши скромные заначки или обласкать с барского плеча - слишком мелкая цель. Нам стоит стать ближе к писсуару :)

Такую публики на форуме, надеюсь, меньшинство.
Ибо непонятно, к писсуару им стоит ближе держаться или к психдиспансеру)
Лично мне зашла красота игры;)
Вспомните по сравнению с происходящим Леру 200 баксов...нет, лучше и не вспоминайте)
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:19

  Навуходоносор написав:
  Сибарит написав:У меня только один вопрос: почему именно сейчас?
Еще в мае поставки были кратно больше.

Ну, когда-то же Миша должен начать наконец выражать чувства к своей однокласснице Оле...))

Коллега, о том, что за дефицитом ГОДНоЙ налички и введением конвертов скрывается один и тот же недюжинный любитель чужих шаров и ходов конем автор эти строк утверждал на этой же ветке более месяца назад.

Возможно, данная мысль просто никому до того не приходила в голову - отучить украинцев от привычки коллекционировать фантики просто, естественным путем ухудшив их качество.
Да еще, как минимум, не потратив ничего)

Кстати, введение свободной продажи безналичного доллара, если присмотреться, укладывается в ту же логику.Ибо в обменку его не понесешь, надев кеды)

Теория заговоров и прочие современные штампы здесь ни при чем. Просто пересичные (без обид) зачастую забывают, что решения в ограниченный промежуток истории в одной отрасли принимают зачастую одни и те же люди.

РS Насчёт взяточников ( ответ не Вам, а коллеге). Так есть ещё наличная гривна, ее тоже непросто отследить. А также евро. Так что эту версию оставим.
С ув

Я не мав на увазі побутову чи традиційну корупцію. Я писав про мародерство МО, ОП і їх поплічників. Станом на зараз це вже майже 2 млрд дол.. В світлі певних подій, наслідки яких стають поступово відомими зараз, акценти зміщуються з закупівель солярки, снаряги чи озброєння по х2 або 3 чи навіть 4 на розпил бюджету на барабани, стадіони, корм для рибок чи ремонт доріг; з зовнішніх на внутрішній ринок (але це все одно гроші американських платників податків). Тому готівкова ВАЛЮТА (саме так я писав, а не тільки про долар. І зменшення завезень є не тільки з готівковим доларом.)
За готівкову гривню не купиш пентхаус в Досі чи віллу в Форте дей Мармі або «свічний заводик» в Ріо де Жанейро. І вона навіть не є важливим проміжним етапом до. Хіба ОВДП, але там теж певний контроль існує. Не виключено, що щось зміниться після відвідин Вашингтону керівниками наших антикорупційних установ, який відбувся на днях…
П.С. Пишу не часто, пишу не тому що нудьгую… Пишу коли є про що і стільки скільки можу написати. Не треба перекручувати зміст чи довигадувати того, чого я не писав…
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:16

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:Це що, і в Європі такі вимоги?

у всьому цивілізованому світі гноблять середній клас. Не чіпають "нищебродів" (хто має до кількох тисяч) і "олігархів" (хто має мільярдери).
В Україні ще досить лояльні щодо нижнього середнього класу (тих, хто має десятки-сотні тисяч), в тій же Європі не можна прийти і купити квартиру за готівку, як у нас.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:33

  Дюрі-бачі написав:
  Yuri_61 написав:Це що, і в Європі такі вимоги?

у всьому цивілізованому світі гноблять середній клас. Не чіпають "нищебродів" (хто має до кількох тисяч) і "олігархів" (хто має мільярдери).
В Україні ще досить лояльні щодо нижнього середнього класу (тих, хто має десятки-сотні тисяч), в тій же Європі не можна прийти і купити квартиру за готівку, як у нас.

У нас тоже уже нельзя за наличные купить квартиру, никак, только через банк
Нацбанк разрешил рассчитываться наличными за приобретение недвижимости в пределах 50 тысяч гривен. В рамках купли-продажи квартир практически все сделки заключаются на сумму выше этого порога. Платить наличными при этом нельзя.
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