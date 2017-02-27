или опечатка:
не 1.09. - а 1.10.
или 1.11.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 12:41
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:11
flysoulfly
не було очепятки - 1.09 это сентябрь=сегодня, сча уже новый опрос за 1 октября, не прогуливайте...
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:15
Додано: П'ят 01 вер, 2023 13:19
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 01 вер, 2023 15:24
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................01.09.2023..........04.09.2023
дата розрахунку................31.08.2023...........01.09.2023
Євро...................................39,7391................39,6221...-0.29%
Долар США........................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0835 (вчера 1.0867)
Индекс доллара DXY в 15-00 103.67 (вчера 103.51).
Страсти окончательно улеглись, амплитуда колебаний на протяжении последних суток минимальна, поступательного движения не видно. Полный штиль.
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Значительно чаще пересичные забывают, что решения обычно принимают исходя из глобальных экономических целей с учетом глобальной же экономической ситуации и прочих существующих реалий. "Побрить" наши скромные заначки или обласкать с барского плеча - слишком мелкая цель. Нам стоит стать ближе к писсуару
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Я в достаточной степени идеалист, чтобы верить, что на финансовом форуме собрались люди, способные вычислить изменение в процентах.
А тем, кто не осилит, я помогу
Востаннє редагувалось Сибарит в П'ят 01 вер, 2023 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 16:09
5% різниці готівкового і офіційного - ПА38.38
НБУ пробиття рівня ПА38 на готівці витримав, і закріпився тимчасово на лінії оборони з допомогою добровольців клуб200К і мобілізованих у новий клуб50К.
Питання в лише, як надовго.
Свідки ПА36 і менше притихли.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 17:55
Такую публики на форуме, надеюсь, меньшинство.
Ибо непонятно, к писсуару им стоит ближе держаться или к психдиспансеру)
Лично мне зашла красота игры;)
Вспомните по сравнению с происходящим Леру 200 баксов...нет, лучше и не вспоминайте)
Додано: П'ят 01 вер, 2023 18:19
Я не мав на увазі побутову чи традиційну корупцію. Я писав про мародерство МО, ОП і їх поплічників. Станом на зараз це вже майже 2 млрд дол.. В світлі певних подій, наслідки яких стають поступово відомими зараз, акценти зміщуються з закупівель солярки, снаряги чи озброєння по х2 або 3 чи навіть 4 на розпил бюджету на барабани, стадіони, корм для рибок чи ремонт доріг; з зовнішніх на внутрішній ринок (але це все одно гроші американських платників податків). Тому готівкова ВАЛЮТА (саме так я писав, а не тільки про долар. І зменшення завезень є не тільки з готівковим доларом.)
За готівкову гривню не купиш пентхаус в Досі чи віллу в Форте дей Мармі або «свічний заводик» в Ріо де Жанейро. І вона навіть не є важливим проміжним етапом до. Хіба ОВДП, але там теж певний контроль існує. Не виключено, що щось зміниться після відвідин Вашингтону керівниками наших антикорупційних установ, який відбувся на днях…
П.С. Пишу не часто, пишу не тому що нудьгую… Пишу коли є про що і стільки скільки можу написати. Не треба перекручувати зміст чи довигадувати того, чого я не писав…
Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:16
Re: Валютний ринок в контексті ДС
у всьому цивілізованому світі гноблять середній клас. Не чіпають "нищебродів" (хто має до кількох тисяч) і "олігархів" (хто має мільярдери).
В Україні ще досить лояльні щодо нижнього середнього класу (тих, хто має десятки-сотні тисяч), в тій же Європі не можна прийти і купити квартиру за готівку, як у нас.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:33
У нас тоже уже нельзя за наличные купить квартиру, никак, только через банк
Нацбанк разрешил рассчитываться наличными за приобретение недвижимости в пределах 50 тысяч гривен. В рамках купли-продажи квартир практически все сделки заключаются на сумму выше этого порога. Платить наличными при этом нельзя.
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