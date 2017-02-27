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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10750107511075210753

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 25
Менше 35,00
0
0
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
4%
1
37,50-38,00
36%
9
38,00-38,50
20%
5
38,50-39,00
16%
4
39,00-39,50
8%
2
39,50-40,00
8%
2
40,00-40,50
4%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
1
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А чем платят? Гривней?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  75stasstas75 написав:Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:44

  Дюрі-бачі написав:
  75stasstas75 написав:Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.

Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:21

  75stasstas75 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  75stasstas75 написав:Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.

Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.

ось зовсім недавно дивився в ТТ як нотаріус у себе в конторі перелічує доляри на машинці за продаж квартири чи то залог був7
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

75stasstas75 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  75stasstas75 написав:Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.

Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.
яка у нього ввдповвдальність і яким НПА вона визначається? Нотаріус пофігу, як хто з ким розрпхоаується, його справа - податки
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:43

  75stasstas75 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  75stasstas75 написав:Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.

Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.

вчора був присутній на угоді. Покупець з чорного целофанового кулька доставав пачки доларів, нотаріус їх пропускав через свою касову лічильну машину-детектор, продавець складав пачки у рюкзак. У договорі купівлі-продажу написано, що обидві сторони знають про ліміт оплати у 50.000 гривень у день, угода здійснена згідно вимог законодавства (наприклад, покупець з квітня місяця давав продавцю авансовими платежами по 49.999 грн кожен день. Це в угоді не було написано, сказано словами).
whois2010
 
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