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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:35
А чем платят? Гривней?
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Investor_K
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:38
75stasstas75 написав:
Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:44
Дюрі-бачі написав: 75stasstas75 написав:
Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.
Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.
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75stasstas75
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:21
75stasstas75 написав: Дюрі-бачі написав: 75stasstas75 написав:
Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.
Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.
ось зовсім недавно дивився в ТТ як нотаріус у себе в конторі перелічує доляри на машинці за продаж квартири чи то залог був7
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Yuri_61
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:34
75stasstas75 написав: Дюрі-бачі написав: 75stasstas75 написав:
Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.
Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.
яка у нього ввдповвдальність і яким НПА вона визначається? Нотаріус пофігу, як хто з ким розрпхоаується, його справа - податки
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GALeon
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Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:43
75stasstas75 написав: Дюрі-бачі написав: 75stasstas75 написав:
Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.
Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.
вчора був присутній на угоді. Покупець з чорного целофанового кулька доставав пачки доларів, нотаріус їх пропускав через свою касову лічильну машину-детектор, продавець складав пачки у рюкзак. У договорі купівлі-продажу написано, що обидві сторони знають про ліміт оплати у 50.000 гривень у день, угода здійснена згідно вимог законодавства (наприклад, покупець з квітня місяця давав продавцю авансовими платежами по 49.999 грн кожен день. Це в угоді не було написано, сказано словами).
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