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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10750107511075210753

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.5 5 26
Менше 35,00
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35,00-35,50
0
0
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0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
4%
1
37,50-38,00
35%
9
38,00-38,50
23%
6
38,50-39,00
15%
4
39,00-39,50
8%
2
39,50-40,00
8%
2
40,00-40,50
4%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
4%
1
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А чем платят? Гривней?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  75stasstas75 написав:Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 19:44

  Дюрі-бачі написав:
  75stasstas75 написав:Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.

Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:21

  75stasstas75 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  75stasstas75 написав:Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.

Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.

ось зовсім недавно дивився в ТТ як нотаріус у себе в конторі перелічує доляри на машинці за продаж квартири чи то залог був7
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

75stasstas75 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  75stasstas75 написав:Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.

Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.
яка у нього ввдповвдальність і яким НПА вона визначається? Нотаріус пофігу, як хто з ким розрпхоаується, його справа - податки
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 20:43

  75stasstas75 написав:
  Дюрі-бачі написав:
  75stasstas75 написав:Платить наличными при этом нельзя.
платити не можна, але відповідальності за "порушення" нема, тому значна частина угод на вторинному ринку відбувається за валютну готівку.

Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.

вчора був присутній на угоді. Покупець з чорного целофанового кулька доставав пачки доларів, нотаріус їх пропускав через свою касову лічильну машину-детектор, продавець складав пачки у рюкзак. У договорі купівлі-продажу написано, що обидві сторони знають про ліміт оплати у 50.000 гривень у день, угода здійснена згідно вимог законодавства (наприклад, покупець з квітня місяця давав продавцю авансовими платежами по 49.999 грн кожен день. Це в угоді не було написано, сказано словами).
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 21:59

  75stasstas75 написав:У нас тоже уже нельзя за наличные купить квартиру, никак, только через банк
Нацбанк разрешил рассчитываться наличными за приобретение недвижимости в пределах 50 тысяч гривен. В рамках купли-продажи квартир практически все сделки заключаются на сумму выше этого порога. Платить наличными при этом нельзя.

За розрахунок більше, ніж 50 000 грн. готівкою, на продавця може бути накладено адмін. штраф де кілька тисяч грн., і то якщо не сплив термін притягнення до адмін. відповідальності. І це, все, що загрожує. Сам договір купівлі-продажу не буде скасований. Тобто угода буде вважатися дійсною, якщо був розрахунок готівкою. Проблеми поки що не існує, вона вигадана некомпетентними людьми.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  75stasstas75 написав:Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.

Можливо Ваш брат працює з превинним ринком? Там багато угод йде в гривні через банк.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 01 вер, 2023 22:29

  Дюрі-бачі написав:
  75stasstas75 написав:Нет, к сожалению, ни один нотариус сделку наличными не оформит, у него как раз есть ответственность, все идет только через банк, брат риелтором работает, так что в теме.

Можливо Ваш брат працює з превинним ринком? Там багато угод йде в гривні через банк.

На первичке всё схвачено уже много лет как: любой застройщик держит в штате человека, который подпольно принимает нал одним пельменем (может гривнами, может валютой) и с понтом, как посредник от покупателя, вносит их гривнами кусочками на счёт застройщика. Потом можно у него и пачку квитанций об этом забрать. Через банк идёт, факт. Можно это назвать и "сделку наличными не оформит", если хочется.
moveton
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