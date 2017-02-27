Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 02 вер, 2023 16:26
Доброго дня! Що думаете, шановні, до яких цифр впадем по доллару? Чі купляти зараз не чекаючи падіння ще копійок на п'ятьдесят?
Slon_Nosov
Повідомлень: 2348
З нами з: 13.07.09
Подякував: 995 раз.
Подякували: 695 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 02 вер, 2023 17:27
Slon_Nosov
купите в банках, здесь малюют курс 36.05/36.78
чик
1
Повідомлень: 7258
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6248 раз.
Подякували: 991 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 02 вер, 2023 17:39
чик написав: Slon_Nosov
купите в банках, здесь малюют курс 36.05/36.78
Зачем покупать по среднему?
Там Альпари бесплатно отдает, из-за чего и средний такой получился
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 7104
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6026 раз.
Подякували: 19693 раз.
Профіль
104
56
33
2
Додано: Суб 02 вер, 2023 18:00
в рейтингу самих спекулятивних банків в Україні лідирує
Райффайзен Банк готівковий долар 38.000 /38.900. При цьому на картку купити долар немає курса.
цікаво, чим він заманює оленів, якщо готівку можна придбати
Приватбанк 37.300/37.900
https://minfin.com.ua/currency/banks/kiev/usd/
Yuri_61
Повідомлень: 2630
З нами з: 30.09.15
Подякував: 351 раз.
Подякували: 434 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
moveton
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
Схожі теми
33093
36311751
Суб 02 вер, 2023 10:50 чик
7976
22912469
Пон 07 сер, 2023 15:38 Hotab
1864
12948925
Пон 24 лип, 2023 17:45 yama