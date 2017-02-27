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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10751107521075310754

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 31
Менше 35,00
3%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
1
37,50-38,00
35%
11
38,00-38,50
19%
6
38,50-39,00
19%
6
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
6%
2
40,00-40,50
3%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
3%
1
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 16:26

Доброго дня! Що думаете, шановні, до яких цифр впадем по доллару? Чі купляти зараз не чекаючи падіння ще копійок на п'ятьдесят? :roll:
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:27

Slon_Nosov
купите в банках, здесь малюют курс 36.05/36.78 8)
чик
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:39

  чик написав:Slon_Nosov
купите в банках, здесь малюют курс 36.05/36.78 8)

Зачем покупать по среднему?
Там Альпари бесплатно отдает, из-за чего и средний такой получился :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 18:00

Re: Валютний ринок в контексті ДС

в рейтингу самих спекулятивних банків в Україні лідирує
Райффайзен Банк готівковий долар 38.000 /38.900. При цьому на картку купити долар немає курса.
цікаво, чим він заманює оленів, якщо готівку можна придбати
Приватбанк 37.300/37.900
https://minfin.com.ua/currency/banks/kiev/usd/
Yuri_61
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