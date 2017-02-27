в рейтингу самих спекулятивних банків в Україні лідирує Райффайзен Банк готівковий долар 38.000 /38.900. При цьому на картку купити долар немає курса. цікаво, чим він заманює оленів, якщо готівку можна придбати Приватбанк 37.300/37.900 https://minfin.com.ua/currency/banks/kiev/usd/
Yuri_61 написав:в рейтингу самих спекулятивних банків в Україні лідирує Райффайзен Банк готівковий долар 38.000 /38.900. При цьому на картку купити долар немає курса. цікаво, чим він заманює оленів, якщо готівку можна придбати Приватбанк 37.300/37.900 https://minfin.com.ua/currency/banks/kiev/usd/
Yuri_61 написав:в рейтингу самих спекулятивних банків в Україні лідирує Райффайзен Банк готівковий долар 38.000 /38.900. При цьому на картку купити долар немає курса. цікаво, чим він заманює оленів, якщо готівку можна придбати Приватбанк 37.300/37.900 https://minfin.com.ua/currency/banks/kiev/usd/
При этом у строчки Райфа указана дата обновления 2023.08.24, а у Привата - 2023.09.02. Прямо сейчас на странице Райфа курс указан 37.50/38.20. Может оленям, сравнивающим курсы с недельной разницей, в этом и есть что-то интересное.