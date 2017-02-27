RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10752107531075410755>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 34
Менше 35,00
3%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
1
37,00-37,50
3%
1
37,50-38,00
35%
12
38,00-38,50
21%
7
38,50-39,00
18%
6
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
6%
2
40,00-40,50
3%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
3%
1
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 16:26

Доброго дня! Що думаете, шановні, до яких цифр впадем по доллару? Чі купляти зараз не чекаючи падіння ще копійок на п'ятьдесят? :roll:
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2348
З нами з: 13.07.09
Подякував: 995 раз.
Подякували: 695 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:27

Slon_Nosov
купите в банках, здесь малюют курс 36.05/36.78 8)
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7258
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6248 раз.
Подякували: 991 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 17:39

  чик написав:Slon_Nosov
купите в банках, здесь малюют курс 36.05/36.78 8)

Зачем покупать по среднему?
Там Альпари бесплатно отдает, из-за чего и средний такой получился :)
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7104
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6026 раз.
Подякували: 19695 раз.
 
Профіль
104
56
33
2
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 18:18

  Yuri_61 написав:в рейтингу самих спекулятивних банків в Україні лідирує
Райффайзен Банк готівковий долар 38.000 /38.900. При цьому на картку купити долар немає курса.
цікаво, чим він заманює оленів, якщо готівку можна придбати
Приватбанк 37.300/37.900
https://minfin.com.ua/currency/banks/kiev/usd/

На сайте https://raiffeisen.ua/currency
USD/UAH
37.50 / 38.20
Прораб
 
Повідомлень: 843
З нами з: 02.03.19
Подякував: 557 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 18:20

  Yuri_61 написав:в рейтингу самих спекулятивних банків в Україні лідирує
Райффайзен Банк готівковий долар 38.000 /38.900. При цьому на картку купити долар немає курса.
цікаво, чим він заманює оленів, якщо готівку можна придбати
Приватбанк 37.300/37.900
https://minfin.com.ua/currency/banks/kiev/usd/

При этом у строчки Райфа указана дата обновления 2023.08.24, а у Привата - 2023.09.02. Прямо сейчас на странице Райфа курс указан 37.50/38.20. Может оленям, сравнивающим курсы с недельной разницей, в этом и есть что-то интересное.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3681
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 19:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:цікаво, чим він заманює оленів

Юра з Вами так ввічливо тут спілкуються, не здогадуєтесь чому?
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5848
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6681 раз.
Подякували: 3020 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 02 вер, 2023 23:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Юра, тримайте нас в курсі
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2118
З нами з: 24.10.08
Подякував: 58 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 08:56

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:слепым стариком
  Yuri_61 написав:набил бы ему уже фейс.
Юра от чесно Вам скажу, поклав руку на серці, хто хто, а от сліпі мене ще не били, Ви будете першим :D Лише бува ловили купюру коли вітром її відносило у "сліпого" жебрака :mrgreen: Ви такий само сліпий? Га? :wink: Чи може Ви МАЧО? Га?

Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5848
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6681 раз.
Подякували: 3020 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 09:01

Re: Валютний ринок в контексті ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 03 вер, 2023 09:37, всього редагувалось 1 раз.
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2630
З нами з: 30.09.15
Подякував: 353 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 09:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Yuri_61 написав:гаразд, хлопці, не тримаю зла на вас за ваші підколки, іншим же дякую, що підказали, тепер цим сайтом мінфіну зовсім не буду користуватися

Юра ми на Вас теж не тримаємо, не покидайте нас, бо фахівців міжгалактичного рівня тутечки зовсім нема лише Ви.
P.S. Як медик медика прошу дати посилання на Ваші наукові праці, монографії на тему 100% летальності від тромбозу артерій кінцівок людини, от чисто професіно цікаво, бо мене професора вчили іншому, але вони ж не міжгалактичного рівня, а звичайні, університетські :roll:
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5848
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6681 раз.
Подякували: 3020 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 10752107531075410755>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3308, 3309, 3310
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33093 36312799
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 вер, 2023 10:50
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22912631
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12949064
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3164)
03.09.2023 10:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.