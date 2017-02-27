Yuri_61 написав:в рейтингу самих спекулятивних банків в Україні лідирує Райффайзен Банк готівковий долар 38.000 /38.900. При цьому на картку купити долар немає курса. цікаво, чим він заманює оленів, якщо готівку можна придбати Приватбанк 37.300/37.900 https://minfin.com.ua/currency/banks/kiev/usd/
Yuri_61 написав:в рейтингу самих спекулятивних банків в Україні лідирує Райффайзен Банк готівковий долар 38.000 /38.900. При цьому на картку купити долар немає курса. цікаво, чим він заманює оленів, якщо готівку можна придбати Приватбанк 37.300/37.900 https://minfin.com.ua/currency/banks/kiev/usd/
При этом у строчки Райфа указана дата обновления 2023.08.24, а у Привата - 2023.09.02. Прямо сейчас на странице Райфа курс указан 37.50/38.20. Может оленям, сравнивающим курсы с недельной разницей, в этом и есть что-то интересное.
Юра от чесно Вам скажу, поклав руку на серці, хто хто, а от сліпі мене ще не били, Ви будете першим Лише бува ловили купюру коли вітром її відносило у "сліпого" жебрака Ви такий само сліпий? Га? Чи може Ви МАЧО? Га?
Yuri_61 написав:гаразд, хлопці, не тримаю зла на вас за ваші підколки, іншим же дякую, що підказали, тепер цим сайтом мінфіну зовсім не буду користуватися
Юра ми на Вас теж не тримаємо, не покидайте нас, бо фахівців міжгалактичного рівня тутечки зовсім нема лише Ви. P.S. Як медик медика прошу дати посилання на Ваші наукові праці, монографії на тему 100% летальності від тромбозу артерій кінцівок людини, от чисто професіно цікаво, бо мене професора вчили іншому, але вони ж не міжгалактичного рівня, а звичайні, університетські