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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10752107531075410755

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 34
Менше 35,00
3%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
1
37,00-37,50
3%
1
37,50-38,00
35%
12
38,00-38,50
21%
7
38,50-39,00
18%
6
39,00-39,50
6%
2
39,50-40,00
6%
2
40,00-40,50
3%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
3%
1
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 09:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

А есть уже табличка для новосозданного клуба 50К ?
Igor3777
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Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 09:26

  Igor3777 написав:А есть уже табличка для новосозданного клуба 50К ?

Целая тема подойдёт?
moveton
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