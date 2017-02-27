Додано: Пон 04 вер, 2023 14:18

На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался. Прошла парочка досрочных возвратов, суммы не слишком впечатляющие, но на фоне очень небольшой общей задолженности совсем мелкими их назвать уже нельзя.На одну ночь был выдан суточный рефинанс в размере 1 млн.грн. Кому-то не хватило на сигаретыСумма совсем мелкая, но для статистики отметим.В итоге возврат тендерного рефинанса составилмлрд. грн. (неделей ранее 0.011).Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составиломлрд. грн. (неделей ранее 6.373 млрд. грн.).В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборотамлрд. грн. (неделей ранее 21.463 млрд. грн.)Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составиломлрд. грн, (неделей ранее 29.007 млрд. грн)Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составиламлрд. грн. (неделей ранее 510.399 млрд. грн.)Доходы казначейства превысили расходы намлрд. грн. (неделей ранее расходы 42.59 млрд. грн.)Доходы рекордные. Примечательно, что доходы превышали расходы все дни этой недели, и это тоже рекорд.За неделю было инкассированомлрд. грн. (неделей ранее обналичено 1.568 млрд. грн.)Мощный поток наличных в банки наблюдался всю неделю, кроме пятницы. Результат пятницы близок к нулю.Результаты интервенций НБУ за неделю:Купил – 0,15;Продал – 638,32.Осень встретили рекордным с весны спросом на валюту на МБ. Клиентский спрос также всю неделю существенно превышал предложение. Объем интервенций остается посильным на фоне существенной помощи и рекордных резервов.Неделя отличилась прекрасными бюджетными показателями и перетоком налички в банки. Также порадовало сокращение сверхликвидности банковской системы. Если бы не великоватый уровень интервенций, я бы назвал ее очень оптимистичной.Впрочем, я не могу исключить связи между этими показателями. Вполне возможно, что оплата по внешним контрактам, под которые покупалась валюта, сопровождались немалыми платежами в бюджет.