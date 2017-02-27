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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10753107541075510756>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 49
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
1
37,00-37,50
8%
4
37,50-38,00
27%
13
38,00-38,50
29%
14
38,50-39,00
12%
6
39,00-39,50
10%
5
39,50-40,00
6%
3
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
2%
1
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 03 вер, 2023 09:26

  Igor3777 написав:А есть уже табличка для новосозданного клуба 50К ?

Целая тема подойдёт?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 14:18

Финансовая сводка за прошедшую неделю

На прошедшей неделе тендерный рефинанс не выдавался. Прошла парочка досрочных возвратов, суммы не слишком впечатляющие, но на фоне очень небольшой общей задолженности совсем мелкими их назвать уже нельзя.
На одну ночь был выдан суточный рефинанс в размере 1 млн.грн. Кому-то не хватило на сигареты :) Сумма совсем мелкая, но для статистики отметим.
В итоге возврат тендерного рефинанса составил 0.166 млрд. грн. (неделей ранее 0.011).

Чистое размещение в 3-месячных депосертификатов составило 3.899 млрд. грн. (неделей ранее 6.373 млрд. грн.).

В результате интервенций на МБ и прочих прочих монетарных операций было изъято из оборота 23.867 млрд. грн. (неделей ранее 21.463 млрд. грн.)

Т.о. чистое изъятие гривны из оборота за неделю составило 27.932 млрд. грн, (неделей ранее 29.007 млрд. грн)

С начала войны чистое изъятие гривны из оборота (изъятие минус эмиссия) составило, по доступным в официальных источниках данным, 1125.151 млрд. грн.
Для большей реалистичности сумму стоило бы уменьшить на разницу процентных выплат по депосертификатам и рефинансированию, но в статистике эта сумма в явном виде не видна.

Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 476.242 млрд. грн. (неделей ранее 510.399 млрд. грн.)

Доходы казначейства превысили расходы на 13.832 млрд. грн. (неделей ранее расходы 42.59 млрд. грн.)
Доходы рекордные. Примечательно, что доходы превышали расходы все дни этой недели, и это тоже рекорд.

За неделю было инкассировано 5.714 млрд. грн. (неделей ранее обналичено 1.568 млрд. грн.)
Мощный поток наличных в банки наблюдался всю неделю, кроме пятницы. Результат пятницы близок к нулю.

Результаты интервенций НБУ за неделю:
Купил – 0,15;
Продал – 638,32.
Осень встретили рекордным с весны спросом на валюту на МБ. Клиентский спрос также всю неделю существенно превышал предложение. Объем интервенций остается посильным на фоне существенной помощи и рекордных резервов.

Неделя отличилась прекрасными бюджетными показателями и перетоком налички в банки. Также порадовало сокращение сверхликвидности банковской системы. Если бы не великоватый уровень интервенций, я бы назвал ее очень оптимистичной.
Впрочем, я не могу исключить связи между этими показателями. Вполне возможно, что оплата по внешним контрактам, под которые покупалась валюта, сопровождались немалыми платежами в бюджет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 15:24

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................04.09.2023..........05.09.2023
дата розрахунку...............01.09.2023...........04.09.2023
Євро..................................39,6221................39,4977...-0.31%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0801 (вчера 1.0835)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.08 (вчера 103.67).
В пятницу после 15 индекс доллара весьма резко подскочил до максимумов прошлой недели. Сегодня наблюдаем плавное снижение. В обычный день я бы назвал его незначительным, но для выходного, а сегодня в США не работают по случаю Дня Труда, такая динамика весьма существенна.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 вер, 2023 22:59

Подскажите пожалуйста, с каких украинских карт выгоднее снимать валюту в еврозоне, в Германии например.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 08:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ВIВ написав:Подскажите пожалуйста, с каких украинских карт выгоднее снимать валюту в еврозоне, в Германии например.

Найвигідніше повернутись сюди і розбудовувати своєю працею єврозону саме в Україні
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:33

  Василь-Рівне написав:
  ВIВ написав:Подскажите пожалуйста, с каких украинских карт выгоднее снимать валюту в еврозоне, в Германии например.

Найвигідніше повернутись сюди і розбудовувати своєю працею єврозону саме в Україні

Да погоди, дите еще учится как грамотно ее розбудовувать.
Гонять для него через водил нал стремно, хочу ему карточку/карточки передать, чтоб сам в Берлине снял.
Есть Изя, Спорт, Глобус, Хамелион, БВР, ПУМБ, Укрсиб, Райф, Пиреус...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ВIВ написав:Гонять для него через водил нал стремно, хочу ему карточку/карточки передать, чтоб сам в Берлине снял.
проще купить телефон с НФС и подвязать имеющиеся карты (разные для разных целей) вместо того, чтобы пластик передавать. Для нала не подскажу, а для покупок новые карты Глобуса (плюс и лайт) - хороший вариант и по курсу и по КБ.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:34

Кащей
Интересует именно нал.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:35

Есть Изя, Спорт, Глобус, Хамелион, БВР, ПУМБ, Укрсиб, Райф, Пиреус...[/quote]
Сенс лоялен по курсу и комиссии, но снимали с White, а не с Хамелеона
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:37

  ВIВ написав:Кащей
Интересует именно нал.

Так вроде пайку в 12,5тыс/неделю никто не отменял. На таких объемах выбор карты большой роли не играет. Но если это важно, то посмотрите тарифы и курсы по вашим вариантам.
Кащей
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