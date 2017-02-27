Вы же на лимон баксов будете снимать. Приват, Моно, Пумб, Райф, Укрсиб, если и будет у кого то больше и меньше комиссия, то это на раз не выпить водителю кофе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:38
Додано: Вів 05 вер, 2023 10:52
ВIВ
У меня моно и приват, то снятие и оплата в магазинах в моно всегда выгоднее на 20-50 копеек на одном евро, недавно разница была вообще в гривну.
Пользуюсь в Испании. Пусть сын сначала снимет условные 50евро и посчитает какой вышел курс. В Испании банкоматы почти всегда предлагают конвертацию через доллар, нужно быть внимательным чтобы не промахнутся, от конвертации нужно отказыватся. В магазинах также выбирать валюту страны - евро.
Смотрите курс евро в мобильном приложении своего банка + 2процента за снятие - это и будет реальный курс.
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