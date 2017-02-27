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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10753107541075510756

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 49
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
1
37,00-37,50
8%
4
37,50-38,00
27%
13
38,00-38,50
29%
14
38,50-39,00
12%
6
39,00-39,50
10%
5
39,50-40,00
6%
3
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
2%
1
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:38

  ВIВ написав:Кащей
Интересует именно нал.
Вы же на лимон баксов будете снимать. Приват, Моно, Пумб, Райф, Укрсиб, если и будет у кого то больше и меньше комиссия, то это на раз не выпить водителю кофе.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:52

ВIВ
У меня моно и приват, то снятие и оплата в магазинах в моно всегда выгоднее на 20-50 копеек на одном евро, недавно разница была вообще в гривну.
Пользуюсь в Испании. Пусть сын сначала снимет условные 50евро и посчитает какой вышел курс. В Испании банкоматы почти всегда предлагают конвертацию через доллар, нужно быть внимательным чтобы не промахнутся, от конвертации нужно отказыватся. В магазинах также выбирать валюту страны - евро.
Смотрите курс евро в мобильном приложении своего банка + 2процента за снятие - это и будет реальный курс.
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