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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10752107531075410755

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 49
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
1
37,00-37,50
8%
4
37,50-38,00
27%
13
38,00-38,50
29%
14
38,50-39,00
12%
6
39,00-39,50
10%
5
39,50-40,00
6%
3
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
2%
1
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 08:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ВIВ написав:Подскажите пожалуйста, с каких украинских карт выгоднее снимать валюту в еврозоне, в Германии например.

Найвигідніше повернутись сюди і розбудовувати своєю працею єврозону саме в Україні
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 09:33

  Василь-Рівне написав:
  ВIВ написав:Подскажите пожалуйста, с каких украинских карт выгоднее снимать валюту в еврозоне, в Германии например.

Найвигідніше повернутись сюди і розбудовувати своєю працею єврозону саме в Україні

Да погоди, дите еще учится как грамотно ее розбудовувать.
Гонять для него через водил нал стремно, хочу ему карточку/карточки передать, чтоб сам в Берлине снял.
Есть Изя, Спорт, Глобус, Хамелион, БВР, ПУМБ, Укрсиб, Райф, Пиреус...
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ВIВ написав:Гонять для него через водил нал стремно, хочу ему карточку/карточки передать, чтоб сам в Берлине снял.
проще купить телефон с НФС и подвязать имеющиеся карты (разные для разных целей) вместо того, чтобы пластик передавать. Для нала не подскажу, а для покупок новые карты Глобуса (плюс и лайт) - хороший вариант и по курсу и по КБ.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:34

Кащей
Интересует именно нал.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:35

Есть Изя, Спорт, Глобус, Хамелион, БВР, ПУМБ, Укрсиб, Райф, Пиреус...[/quote]
Сенс лоялен по курсу и комиссии, но снимали с White, а не с Хамелеона
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:37

  ВIВ написав:Кащей
Интересует именно нал.

Так вроде пайку в 12,5тыс/неделю никто не отменял. На таких объемах выбор карты большой роли не играет. Но если это важно, то посмотрите тарифы и курсы по вашим вариантам.
Кащей
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:38

  ВIВ написав:Кащей
Интересует именно нал.
Вы же на лимон баксов будете снимать. Приват, Моно, Пумб, Райф, Укрсиб, если и будет у кого то больше и меньше комиссия, то это на раз не выпить водителю кофе.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 10:52

ВIВ
У меня моно и приват, то снятие и оплата в магазинах в моно всегда выгоднее на 20-50 копеек на одном евро, недавно разница была вообще в гривну.
Пользуюсь в Испании. Пусть сын сначала снимет условные 50евро и посчитает какой вышел курс. В Испании банкоматы почти всегда предлагают конвертацию через доллар, нужно быть внимательным чтобы не промахнутся, от конвертации нужно отказыватся. В магазинах также выбирать валюту страны - евро.
Смотрите курс евро в мобильном приложении своего банка + 2процента за снятие - это и будет реальный курс.
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 11:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Кащей написав:12,5тыс/неделю

c 1 карты или с 1 ИНН ?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 12:27

  ВIВ написав:
  Кащей написав:12,5тыс/неделю

c 1 карты или с 1 ИНН ?

Думаю, с одного банко-ИННа.
Кащей
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