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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 вер, 2023 08:03
ВIВ написав:
Подскажите пожалуйста, с каких украинских карт выгоднее снимать валюту в еврозоне, в Германии например.
Найвигідніше повернутись сюди і розбудовувати своєю працею єврозону саме в Україні
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Василь-Рівне
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Додано: Вів 05 вер, 2023 09:33
Василь-Рівне написав: ВIВ написав:
Подскажите пожалуйста, с каких украинских карт выгоднее снимать валюту в еврозоне, в Германии например.
Найвигідніше повернутись сюди і розбудовувати своєю працею єврозону саме в Україні
Да погоди, дите еще учится как грамотно ее розбудовувать.
Гонять для него через водил нал стремно, хочу ему карточку/карточки передать, чтоб сам в Берлине снял.
Есть Изя, Спорт, Глобус, Хамелион, БВР, ПУМБ, Укрсиб, Райф, Пиреус...
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ВIВ
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Додано: Вів 05 вер, 2023 10:22
ВIВ написав:
Гонять для него через водил нал стремно, хочу ему карточку/карточки передать, чтоб сам в Берлине снял.
проще купить телефон с НФС и подвязать имеющиеся карты (разные для разных целей) вместо того, чтобы пластик передавать. Для нала не подскажу, а для покупок новые карты Глобуса (плюс и лайт) - хороший вариант и по курсу и по КБ.
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Кащей
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Додано: Вів 05 вер, 2023 10:34
Кащей
Интересует именно нал.
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ВIВ
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Додано: Вів 05 вер, 2023 10:35
Есть Изя, Спорт, Глобус, Хамелион, БВР, ПУМБ, Укрсиб, Райф, Пиреус...[/quote]
Сенс лоялен по курсу и комиссии, но снимали с White, а не с Хамелеона
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SAndriy1
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Додано: Вів 05 вер, 2023 10:37
ВIВ написав:Кащей
Интересует именно нал.
Так вроде пайку в 12,5тыс/неделю никто не отменял. На таких объемах выбор карты большой роли не играет. Но если это важно, то посмотрите тарифы и курсы по вашим вариантам.
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Кащей
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Додано: Вів 05 вер, 2023 10:38
ВIВ написав:Кащей
Интересует именно нал.
Вы же на лимон баксов будете снимать. Приват, Моно, Пумб, Райф, Укрсиб, если и будет у кого то больше и меньше комиссия, то это на раз не выпить водителю кофе.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 05 вер, 2023 10:52
ВIВ
У меня моно и приват, то снятие и оплата в магазинах в моно всегда выгоднее на 20-50 копеек на одном евро, недавно разница была вообще в гривну.
Пользуюсь в Испании. Пусть сын сначала снимет условные 50евро и посчитает какой вышел курс. В Испании банкоматы почти всегда предлагают конвертацию через доллар, нужно быть внимательным чтобы не промахнутся, от конвертации нужно отказыватся. В магазинах также выбирать валюту страны - евро.
Смотрите курс евро в мобильном приложении своего банка + 2процента за снятие - это и будет реальный курс.
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77st
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Додано: Вів 05 вер, 2023 11:59
Кащей написав:
12,5тыс/неделю
c 1 карты или с 1 ИНН ?
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ВIВ
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Додано: Вів 05 вер, 2023 12:27
ВIВ написав: Кащей написав:
12,5тыс/неделю
c 1 карты или с 1 ИНН ?
Думаю, с одного банко-ИННа.
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Кащей
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