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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 вер, 2023 13:35
ВIВ написав: Кащей написав:
12,5тыс/неделю
c 1 карты или с 1 ИНН ?
С карт одного банка. Можно снять на 12500грн с моно и с привата в течении недели. Или с большего количества карт разных банков.
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