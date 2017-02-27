Додано: Вів 05 вер, 2023 17:49

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.................05.09.2023.........06.09.2023дата розрахунку................04.09.2023..........05.09.2023Євро...................................39,4977..................-0.62%Долар США........................36,5686...............36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0801)Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 104.08).Утром доллар возобновил рост и к 15 достиг нового максимума. Теперь это максимум с марта.......................................................Как и ожидалось, в него добавлен выпуск UA4000228381, первичное размещение которого состоялось в прошлый вторник.Полный список "резервных" облигаций теперь выглядит так:- UA4000227045;- UA4000227094;- UA4000227102;- UA4000227185;- UA4000227193;- UA4000227201;- UA4000227490;- UA4000228043;(с 11 сентября).Напомню, что 11 число - это начало нового периода учета обязательных резервов.......................................................За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 вересня 2023 року, до державного бюджетузалученогрн.Из них:- UA4000187207 - до 02.10.2024 - 392 дн. - 0 грн;- UA4000228449 - до 18.06.2025 - 651 дн. - 18,31% - 3 477 433 143,90 грн;- UA4000228381 - до 04.11.2026 - 1155 дн. - 19,19% - 2 949 819 403,84 грн (резервные с 11.09)Предлагавшиеся много месяцев подряд среднесрочные бумаги сегодня были заменены новым выпуском (первичное размещение). Именно эти бумаги и пользовались наибольшим спросом, который двукратно превысил предложение. Однако, самые крупные заявки претендовали на слишком большую доходность и были отклонены. Отсечение было проведено таким образом, что объем удовлетворенных заявок лишь немного не дотянул до лимита. Повышенный спрос на новинки - явление естественное.Резервный в скором будущем выпуск отстал ненамного, но в этом случае были удовлетворены все заявки. Средневзвешенная доходность выросла на 0.01 пп, можно считать, что не изменилась.Самый короткий выпуск, и до того выглядевший малопривлекательным, на этот раз показал абсолютный результат - не было подано ни одной заявки.