С карт одного банка. Можно снять на 12500грн с моно и с привата в течении недели. Или с большего количества карт разных банков.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 05 вер, 2023 13:35
Додано: Вів 05 вер, 2023 15:52
ВIВ
PRAVEX BANK в них спецом для таких випадків є пакет "Фамільний".
Оформлюють три окремі картки в грн. (на Вас, дружину та дитину) та ще три таких тільки в USD або EURO. От їх Ви і дасте дитині за кордон. А далі поповнюйте за необхідності в грн.,USD або EURO тут у відділенні банку, а дитина зніме їх там. Тобто рахунок в грн. або евро (сейф) один, а картки (ключика) три (у Вас, дружини та дитини). При цьому Ви у застосунку на власному телефоні будете бачити всі витрати дитини за кордоном до останнього центу в реальному часі. А також можливо встановити ліміти добові або місячні і т.п.
Додано: Вів 05 вер, 2023 17:49
Официальный курс + облигации
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з.................05.09.2023.........06.09.2023
дата розрахунку................04.09.2023..........05.09.2023
Євро...................................39,4977...............39,2527...-0.62%
Долар США........................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0734 (вчера 1.0801)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.72 (вчера 104.08).
Утром доллар возобновил рост и к 15 достиг нового максимума. Теперь это максимум с марта.
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Как и ожидалось, в него добавлен выпуск UA4000228381, первичное размещение которого состоялось в прошлый вторник.
Полный список "резервных" облигаций теперь выглядит так:
- UA4000227045;
- UA4000227094;
- UA4000227102;
- UA4000227185;
- UA4000227193;
- UA4000227201;
- UA4000227490;
- UA4000228043;
- UA4000228381 (с 11 сентября).
Напомню, что 11 число - это начало нового периода учета обязательных резервов.
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За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 5 вересня 2023 року, до державного бюджету
залучено 6 427 252 547,74 грн.
Из них:
- UA4000187207 - до 02.10.2024 - 392 дн. - 0 грн;
- UA4000228449 - до 18.06.2025 - 651 дн. - 18,31% - 3 477 433 143,90 грн;
- UA4000228381 - до 04.11.2026 - 1155 дн. - 19,19% - 2 949 819 403,84 грн (резервные с 11.09)
Предлагавшиеся много месяцев подряд среднесрочные бумаги сегодня были заменены новым выпуском (первичное размещение). Именно эти бумаги и пользовались наибольшим спросом, который двукратно превысил предложение. Однако, самые крупные заявки претендовали на слишком большую доходность и были отклонены. Отсечение было проведено таким образом, что объем удовлетворенных заявок лишь немного не дотянул до лимита. Повышенный спрос на новинки - явление естественное.
Резервный в скором будущем выпуск отстал ненамного, но в этом случае были удовлетворены все заявки. Средневзвешенная доходность выросла на 0.01 пп, можно считать, что не изменилась.
Самый короткий выпуск, и до того выглядевший малопривлекательным, на этот раз показал абсолютный результат - не было подано ни одной заявки.
Додано: Вів 05 вер, 2023 22:37
В двух отделениях Привата на Минской в Киеве долларов нет вообще. 200 дол. нужно заказывать..
Додано: Сер 06 вер, 2023 02:03
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