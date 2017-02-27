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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10754107551075610757

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 54
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
2%
1
37,00-37,50
9%
5
37,50-38,00
28%
15
38,00-38,50
28%
15
38,50-39,00
13%
7
39,00-39,50
9%
5
39,50-40,00
6%
3
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
2%
1
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:08

  Slon_Nosov написав:
  Игорь Алексеевич написав:А что там в Киеве, какие курсы на приём 1996г, 2006г. и синие??? Кто то может по точнее сказать, а то пишут то нет разницы, то есть, а вот какая разница на приём и есть ли она????


лично я не сталкивался...
Получается это только у нас в городе продолжают карулесить с годами на приём?? :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:14

  Игорь Алексеевич написав:А что там в Киеве, какие курсы на приём 1996г, 2006г. и синие??? Кто то может по точнее сказать, а то пишут то нет разницы, то есть, а вот какая разница на приём и есть ли она????


нажаль на опті Є
в роздріб - обмінки курс краще за Банки , але різниця десь до 15 копійок , тому нова синя Сотка коштує на 15 грн дорожче білої від 1996

якщо ви в Києві і бажаєте купити сині , можу поділитись у ПП

доречі для людей з вулиці також ввели правило до 400000 грн , тому є деякі проблеми якщо тільки одна мережа
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 12:58

  sens написав: синя Сотка коштує на 15 грн дорожче білої

а

З яких оце пір зелень стала "білою" ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:05

  sergey_sryvkin написав:З яких оце пір зелень стала "білою" ? :)

Тут дату точно не скажу, но вот когда зелёное Солнце из жёлтого стало белым дата известна: 3 мая этого года.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:36

  moveton написав:
  sergey_sryvkin написав:З яких оце пір зелень стала "білою" ? :)

Тут дату точно не скажу, но вот когда зелёное Солнце из жёлтого стало белым дата известна: 3 мая этого года.

Черная?
Нет, красная.
А почему белая?
Потому что зеленая... :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 13:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Пошел в рост
Investor_K
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