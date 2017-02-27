Игорь Алексеевич написав:А что там в Киеве, какие курсы на приём 1996г, 2006г. и синие??? Кто то может по точнее сказать, а то пишут то нет разницы, то есть, а вот какая разница на приём и есть ли она????
лично я не сталкивался...
Получается это только у нас в городе продолжают карулесить с годами на приём??
Игорь Алексеевич написав:А что там в Киеве, какие курсы на приём 1996г, 2006г. и синие??? Кто то может по точнее сказать, а то пишут то нет разницы, то есть, а вот какая разница на приём и есть ли она????
нажаль на опті Є в роздріб - обмінки курс краще за Банки , але різниця десь до 15 копійок , тому нова синя Сотка коштує на 15 грн дорожче білої від 1996
якщо ви в Києві і бажаєте купити сині , можу поділитись у ПП
доречі для людей з вулиці також ввели правило до 400000 грн , тому є деякі проблеми якщо тільки одна мережа