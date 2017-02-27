Игорь Алексеевич написав:А что там в Киеве, какие курсы на приём 1996г, 2006г. и синие??? Кто то может по точнее сказать, а то пишут то нет разницы, то есть, а вот какая разница на приём и есть ли она????
лично я не сталкивался...
Получается это только у нас в городе продолжают карулесить с годами на приём??
Игорь Алексеевич написав:А что там в Киеве, какие курсы на приём 1996г, 2006г. и синие??? Кто то может по точнее сказать, а то пишут то нет разницы, то есть, а вот какая разница на приём и есть ли она????
нажаль на опті Є в роздріб - обмінки курс краще за Банки , але різниця десь до 15 копійок , тому нова синя Сотка коштує на 15 грн дорожче білої від 1996
якщо ви в Києві і бажаєте купити сині , можу поділитись у ПП
доречі для людей з вулиці також ввели правило до 400000 грн , тому є деякі проблеми якщо тільки одна мережа
ihorsic написав:Чому підростаємо? В нало-карусельників лижі стерлися?
шухер в Азии
Bloomberg: Возобновление роста курса доллара привело к снижению азиатских валют до многомесячных минимумов и побудило власти Китая и Японии усилить защиту своих ослабленных валютных курсов. Япония выступила с самым решительным за последние несколько недель предупреждением о недопустимости быстрого падения курса йены, а замминистра финансов по международным делам Масато Канда заявил, что страна готова принять меры в условиях спекулятивных движений на рынке. Вскоре после этого ЦБ Китая предложил наиболее жесткие рекомендации в отношении ежедневной учетной ставки по юаню.
Устойчивые данные по экономике США убедили, по крайней мере, некоторых трейдеров в том, что ФРС будет повышать процентные ставки еще долго, что привело к скачку доллара и снижению курса азиатских валют до самого низкого уровня с ноября. Высокие цены на нефть также возродили опасения относительно роста инфляции, что подрывает ожидания того, что центральные банки азиатских стран прекратили повышать процентные ставки, и снижает привлекательность облигаций в национальной валюте. Неутешительные экономические прогнозы Китая, основанные на данных, которые поступали в течение нескольких месяцев, также влияют на настроения в валютах развивающихся рынков