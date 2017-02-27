Починає діяти з................06.09.2023..........07.09.2023
дата розрахунку...............05.09.2023...........06.09.2023
Євро..................................39,2527................39,2856...+0.08%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0743 (вчера 1.0734)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.65 (вчера 104.72).
Полный штиль.
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НБУ
Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 40 387,2 млн дол. США. У серпні вони знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.
В абсолютном выражении сокращение составило $1.35 млрд.
Результат ожидаемый - информация о том, что в августе не было транша от США в прессе уже проскакивала. Будем надеяться, что это явление временное. В любом случае, резервы пока остаются на очень высоком уровне, пугаться еще рано.
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Тут стоит подчеркнуть, что доллар вырос только до максимумов с марта, а азиатские валюты упали до минимумов с ноября. Т.е. речь идет именно о региональных проблемах.
В процитированном тексте это есть, но настолько сглаженно, что захотелось акцентировать.