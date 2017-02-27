Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................06.09.2023..........07.09.2023 дата розрахунку...............05.09.2023...........06.09.2023 Євро..................................39,2527................39,2856...+0.08% Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0743 (вчера 1.0734)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.65 (вчера 104.72). Полный штиль. .............................................. НБУ опубликовал данные о резервах:
Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 40 387,2 млн дол. США. У серпні вони знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.
В абсолютном выражении сокращение составило $1.35 млрд. Результат ожидаемый - информация о том, что в августе не было транша от США в прессе уже проскакивала. Будем надеяться, что это явление временное. В любом случае, резервы пока остаются на очень высоком уровне, пугаться еще рано. ..............................................
vitaliiangel написав:Bloomberg: Возобновление роста курса доллара привело к снижению азиатских валют до многомесячных минимумов и побудило власти Китая и Японии усилить защиту своих ослабленных валютных курсов.
Тут стоит подчеркнуть, что доллар вырос только до максимумов с марта, а азиатские валюты упали до минимумов с ноября. Т.е. речь идет именно о региональных проблемах. В процитированном тексте это есть, но настолько сглаженно, что захотелось акцентировать.
Игорь Алексеевич написав:А что там в Киеве, какие курсы на приём 1996г, 2006г. и синие??? Кто то может по точнее сказать, а то пишут то нет разницы, то есть, а вот какая разница на приём и есть ли она????
Слышал, что при приеме в Киеве курс одинаковый.
А вот продают (некоторые продавцы) USD уже на свое усмотрение. Синие USD - дороже. Белые (зеленые) USD, независимо от года - дешевле.
Но, всё это, не касается банков, где синий/зеленый/белый USD - значения не имеет.
Yuri_61 написав:окрім помітки щей дуже і дуже зношена і в деяких місцях зігнута, я б таку в обмінці не взяв, навіть без цієїспомітки. Я беру виключно зараз такі банкнтои., які мають ідеальний стан, "з під друкарського станка", навіть муха не сиділа.
Такими темпами очень скоро придется носить доллары в специальном футляре, с кондиционером и подготовкой воздуха, как свитки древнего Египта Тогда уже точно это не деньги будут, а совсем что-то другое. Не доходите до абсурда!
я, например, купюры ламинирую, пробиваю дыроколом дырки и складирую в папку. папки расставляю по полкам
The Times: В ближайшие месяцы рост процентных ставок приведет к новым потрясениям на мировых рынках, предупредил лидеров G20 главный мировой финансовый регулятор Совет по финансовой стабильности (FSB). Регулятор подчеркнул, что экономический рост замедляется в условиях повышения стоимости заемных средств, в то время как центральные банки пытаются поднять процентные ставки для снижения инфляции. Председатель FSB Клаас Кнот в письме мировым лидерам предупредил, что впереди еще больше потрясений. «В ближайшие месяцы и годы мировая финансовая система, несомненно, столкнется с новыми проблемами и потрясениями», - сказал он. «Но благодаря согласованным действиям властей финансовая система может поглощать, а не усиливать эти потрясения