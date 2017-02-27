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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10755107561075710758

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 57
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
4%
2
37,00-37,50
9%
5
37,50-38,00
26%
15
38,00-38,50
28%
16
38,50-39,00
14%
8
39,00-39,50
9%
5
39,50-40,00
5%
3
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
2%
1
Всього голосів : 57
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:29

Официальный курс + резервы

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................06.09.2023..........07.09.2023
дата розрахунку...............05.09.2023...........06.09.2023
Євро..................................39,2527................39,2856...+0.08%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0743 (вчера 1.0734)

Индекс доллара DXY в 15-00 104.65 (вчера 104.72).
Полный штиль.
..............................................
НБУ опубликовал данные о резервах:
Станом на 1 вересня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 40 387,2 млн дол. США. У серпні вони знизилися на 3,2% на тлі інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

В абсолютном выражении сокращение составило $1.35 млрд.
Результат ожидаемый - информация о том, что в августе не было транша от США в прессе уже проскакивала. Будем надеяться, что это явление временное. В любом случае, резервы пока остаются на очень высоком уровне, пугаться еще рано.
..............................................
  vitaliiangel написав:Bloomberg: Возобновление роста курса доллара привело к снижению азиатских валют до многомесячных минимумов и побудило власти Китая и Японии усилить защиту своих ослабленных валютных курсов.

Тут стоит подчеркнуть, что доллар вырос только до максимумов с марта, а азиатские валюты упали до минимумов с ноября. Т.е. речь идет именно о региональных проблемах.
В процитированном тексте это есть, но настолько сглаженно, что захотелось акцентировать.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 15:42

  ihorsic написав:Чому підростаємо? В нало-карусельників лижі стерлися?

бо Блінкін
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 16:33

  Игорь Алексеевич написав:А что там в Киеве, какие курсы на приём 1996г, 2006г. и синие??? Кто то может по точнее сказать, а то пишут то нет разницы, то есть, а вот какая разница на приём и есть ли она????

Слышал, что при приеме в Киеве курс одинаковый.

А вот продают (некоторые продавцы) USD уже на свое усмотрение. Синие USD - дороже.
Белые (зеленые) USD, независимо от года - дешевле.

Но, всё это, не касается банков, где синий/зеленый/белый USD - значения не имеет.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 17:47

  ihorsic написав:Чому підростаємо? В нало-карусельників лижі стерлися?

Осень...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:32

  beee написав:
  yuri_m написав:
  Yuri_61 написав:окрім помітки щей дуже і дуже зношена і в деяких місцях зігнута, я б таку в обмінці не взяв, навіть без цієїспомітки. Я беру виключно зараз такі банкнтои., які мають ідеальний стан, "з під друкарського станка", навіть муха не сиділа.

Такими темпами очень скоро придется носить доллары в специальном футляре, с кондиционером и подготовкой воздуха, как свитки древнего Египта :mrgreen: Тогда уже точно это не деньги будут, а совсем что-то другое. Не доходите до абсурда!

я, например, купюры ламинирую, пробиваю дыроколом дырки и складирую в папку.
папки расставляю по полкам

І багато папок назбиралось?!
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:35

  Игорь Алексеевич написав:
  Игорь Алексеевич написав:Шмигаль: на лондонській конференції залучили близько 60 мільярдів доларів на відновлення України
Значит в стране не будет фин.потрясений. Возможно даже ревальвация. А ещё частные иностранные инвесторы, которые начнут после победы массовое строительство. А это означает вливание в страну валюты.

А побєда то коли буде?! Всі доживуть?!
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:39

Поперло догори
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 18:46

The Times: В ближайшие месяцы рост процентных ставок приведет к новым потрясениям на мировых рынках, предупредил лидеров G20 главный мировой финансовый регулятор Совет по финансовой стабильности (FSB). Регулятор подчеркнул, что экономический рост замедляется в условиях повышения стоимости заемных средств, в то время как центральные банки пытаются поднять процентные ставки для снижения инфляции. Председатель FSB Клаас Кнот в письме мировым лидерам предупредил, что впереди еще больше потрясений. «В ближайшие месяцы и годы мировая финансовая система, несомненно, столкнется с новыми проблемами и потрясениями», - сказал он. «Но благодаря согласованным действиям властей финансовая система может поглощать, а не усиливать эти потрясения
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 20:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

США в этом месяце не прислало грант в бюджет, на данный момент как я понимаю финансовый год в США подошел к концу и новых грантов там не утвердили. За 2023 год прислали 10 млрд долларов безвозмездно. Такая крупная недоимка, как $1.25 млрд ежемесячно может сказаться на курсе, но ничего серьезного, меценаты найдутся, может Германия возьмет на себя бремя. Блинкен пока ничего по этому поводу не сказал.
Zebra
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