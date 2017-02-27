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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10756107571075810759

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8 5 61
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
5
37,50-38,00
26%
16
38,00-38,50
30%
18
38,50-39,00
13%
8
39,00-39,50
8%
5
39,50-40,00
7%
4
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
0
0
Більше 41,00
2%
1
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:23

коли відпустять курс у вільне плавання

https://news.finance.ua/ua/ce-stratehic ... -plavannya:
"Розумно розрізняти плаваючий курс і більшу гнучкість обмінного курсу. Це різні режими, які передбачають різний рівень участі НБУ у балансуванні валютного ринку. Перехід до плаваючого курсоутворення не є питанням найближчої перспективи. "
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:25

  Zebra написав:США в этом месяце не прислало грант в бюджет, на данный момент как я понимаю финансовый год в США подошел к концу и новых грантов там не утвердили. За 2023 год прислали 10 млрд долларов безвозмездно. Такая крупная недоимка, как $1.25 млрд ежемесячно может сказаться на курсе, но ничего серьезного, меценаты найдутся, может Германия возьмет на себя бремя. Блинкен пока ничего по этому поводу не сказал.

UPD. Выдыхаем. Блинкен объявил об $1 млрд финансовой помощи. Деньги по графику. Курс в стойло.


«Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів», — заявив Блінкен.
Йдеться про 5,4 млн доларів, які планують направити на підтримку та реабілітацію ветеранів. Кошти будуть передані Україні в рамках допомоги, про яку оголосив Блінкен.
Scorpion1
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:29

НБУ може знизити облікову ставку: що буде з депозитам і що робити вкладникам, щоб не втратити гроші
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:29

  Scorpion1 написав:"Розумно розрізняти плаваючий курс і більшу гнучкість обмінного курсу... "
Тигибко не есть типлавающе
Яснопонятно
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:47

Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:47

Українці скупили рекордний обсяг готівкової валюти у серпні

За даними Національного банку України (НБУ), чиста купівля валюти населенням у минулому місяці склала $148,53 млн.

При цьому українці збільшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,67 мільярда, а продаж – до $1,49 млрд. Це найбільші показники за останній рік.
Водночас фізособи різко збільшили купівлю безготівкової валюти до $228,31 млн, хоча у попередні два місяці цей показник становив близько $82-83 млн. Продаж безготівкової валюти у серпні зменшився до $260,57 млн.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 11:52

Нацбанк зобов'язав банки реагувати на аномальні операції фіз

Нацбанк запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Така вимога не поширюються на клієнтів - фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.

"Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта", - йдеться у повідомленні.

Також НБУ вніс уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами, в частині ідентифікації та верифікації.

Крім цього, врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.

Ці зміни затверджені постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110, яка набирає чинності з 7 вересня.

"Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності", - пояснили в НБУ
jump
 
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