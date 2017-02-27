https://news.finance.ua/ua/ce-stratehic ... -plavannya: "Розумно розрізняти плаваючий курс і більшу гнучкість обмінного курсу. Це різні режими, які передбачають різний рівень участі НБУ у балансуванні валютного ринку. Перехід до плаваючого курсоутворення не є питанням найближчої перспективи. "
Zebra написав:США в этом месяце не прислало грант в бюджет, на данный момент как я понимаю финансовый год в США подошел к концу и новых грантов там не утвердили. За 2023 год прислали 10 млрд долларов безвозмездно. Такая крупная недоимка, как $1.25 млрд ежемесячно может сказаться на курсе, но ничего серьезного, меценаты найдутся, может Германия возьмет на себя бремя. Блинкен пока ничего по этому поводу не сказал.
UPD. Выдыхаем. Блинкен объявил об $1 млрд финансовой помощи. Деньги по графику. Курс в стойло.
«Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів», — заявив Блінкен. Йдеться про 5,4 млн доларів, які планують направити на підтримку та реабілітацію ветеранів. Кошти будуть передані Україні в рамках допомоги, про яку оголосив Блінкен.
За даними Національного банку України (НБУ), чиста купівля валюти населенням у минулому місяці склала $148,53 млн.
При цьому українці збільшили купівлю готівкової іноземної валюти до $1,67 мільярда, а продаж – до $1,49 млрд. Це найбільші показники за останній рік. Водночас фізособи різко збільшили купівлю безготівкової валюти до $228,31 млн, хоча у попередні два місяці цей показник становив близько $82-83 млн. Продаж безготівкової валюти у серпні зменшився до $260,57 млн.
Нацбанк запровадив нові вимоги щодо здійснення банками фінансового моніторингу. Зокрема, регулятор зобов'язав банки реагувати на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Така вимога не поширюються на клієнтів - фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування.
"Доповнено перелік індикаторів підозрілості, що стосуються фінансових операцій клієнта, а саме перевищення більше ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування, та нетипова активність за рахунками клієнта", - йдеться у повідомленні.
Також НБУ вніс уточнення до процедури здійснення банками належної перевірки клієнтів, які є електронними резидентами, в частині ідентифікації та верифікації.
Крім цього, врегульовуються процедури віддаленого встановлення ділових відносин е-резидентами.
Ці зміни затверджені постановою НБУ від 5 вересня 2023 року №110, яка набирає чинності з 7 вересня.
"Нововведення сприятимуть підвищенню результативності заходів з фінансового моніторингу та створенню умов для сприяння зниженню ризиків відмивання коштів/фінансуванню тероризму та іншої незаконної діяльності", - пояснили в НБУ
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з..................07.09.2023...........08.09.2023 дата розрахунку.................06.09.2023............07.09.2023 Євро....................................39,2856.................39,1467...-0.35% Долар США.........................36,5686.................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0705 (вчера 1.0743)
Индекс доллара DXY в 15-00 104.99 (вчера 104.65). Вчера вечером доллар снова подпрыгнул вверх. Прыжок оказался не очень высоким, но этого хватило, чтобы обновить очередной максимум, который повторяет максимум февраля. После этого, по традиции, чуть откатились, а с утра плавным ростом вернулись к максимуму.
Анализ ликвидности нарисовал за среду столь мизерный уровень интервенций, что я полез проверять, не случился ли в США второй выходной за неделю? Не случился