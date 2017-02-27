Zebra написав:США в этом месяце не прислало грант в бюджет, на данный момент как я понимаю финансовый год в США подошел к концу и новых грантов там не утвердили. За 2023 год прислали 10 млрд долларов безвозмездно. Такая крупная недоимка, как $1.25 млрд ежемесячно может сказаться на курсе, но ничего серьезного, меценаты найдутся, может Германия возьмет на себя бремя. Блинкен пока ничего по этому поводу не сказал.
UPD. Выдыхаем. Блинкен объявил об $1 млрд финансовой помощи. Деньги по графику. Курс в стойло.
У кулуарах кажуть, що Блінкен приїхав через "яйця по 17 грн". Якщо точніше, то США підрахувало 30% грошей "в тіні". Зокрема, нам висказали "фе" щодо спрощеної системи оподаткування. "Задовольнили" Блінкена арештом Коломойши та відставкою Резнікова. В цілому, прогнозується, що грошей буде менше з нового року - бюджетникам приготуватися.
Чи правильно я розумію, через Приват24 можна купити 1335 USD на місяць (50000 грн по курсу 37,4531) на валютну діджітал картку для виплат, комісія складе 1,37USD (50 грн). Потім замовити валюту в касу і зняти. Чи є якісь підводні камені? (м. Київ)
deepfree написав:Чи правильно я розумію, через Приват24 можна купити 1335 USD на місяць (50000 грн по курсу 37,4531) на валютну діджітал картку для виплат, комісія складе 1,37USD (50 грн). Потім замовити валюту в касу і зняти. Чи є якісь підводні камені? (м. Київ)
підводний камінь - можуть видати банкнотами 1996 року.