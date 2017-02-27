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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10757107581075910760

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.1 5 65
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
5
37,50-38,00
25%
16
38,00-38,50
31%
20
38,50-39,00
14%
9
39,00-39,50
8%
5
39,50-40,00
6%
4
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
2%
1
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 18:31

  Zebra написав:США в этом месяце не прислало грант в бюджет, на данный момент как я понимаю финансовый год в США подошел к концу и новых грантов там не утвердили. За 2023 год прислали 10 млрд долларов безвозмездно. Такая крупная недоимка, как $1.25 млрд ежемесячно может сказаться на курсе, но ничего серьезного, меценаты найдутся, может Германия возьмет на себя бремя. Блинкен пока ничего по этому поводу не сказал.

UPD. Выдыхаем. Блинкен объявил об $1 млрд финансовой помощи. Деньги по графику. Курс в стойло.


У кулуарах кажуть, що Блінкен приїхав через "яйця по 17 грн". Якщо точніше, то США підрахувало 30% грошей "в тіні". Зокрема, нам висказали "фе" щодо спрощеної системи оподаткування. "Задовольнили" Блінкена арештом Коломойши та відставкою Резнікова.
В цілому, прогнозується, що грошей буде менше з нового року - бюджетникам приготуватися.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 19:03

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:фермери фіксують виручку у тверду валюту?

Рідка валюта має іти вверх:
Уряд пропонує встановити вищі мінімальні ціни на спиртне.
Це прописано у проєкті постанови Кабінету міністрів, оприлюдненому на сайті Міністерства економіки. https://apostrophe.ua/ua/news/economy/2 ... ryi/304181

  fler написав:В цілому, прогнозується, що грошей буде менше з нового року - бюджетникам приготуватися.

Якщо менше дадуть бюджетникам і соц.виплат, то і вони менше витратять і зберуть менші податки і така спіраль.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 20:44

  Ой+ написав:Якщо менше дадуть бюджетникам і соц.виплат, то і вони менше витратять і зберуть менші податки і така спіраль.

И закончим безналоговой системой a la планета Транай? :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Чи правильно я розумію, через Приват24 можна купити 1335 USD на місяць (50000 грн по курсу 37,4531) на валютну діджітал картку для виплат, комісія складе 1,37USD (50 грн). Потім замовити валюту в касу і зняти. Чи є якісь підводні камені? (м. Київ)
deepfree
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:48

  deepfree написав:Чи правильно я розумію...

Саме так. Можна спробувати і без замовлення (якщо в касі є)
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 вер, 2023 23:51

  deepfree написав:Чи правильно я розумію, через Приват24 можна купити 1335 USD на місяць (50000 грн по курсу 37,4531) на валютну діджітал картку для виплат, комісія складе 1,37USD (50 грн). Потім замовити валюту в касу і зняти. Чи є якісь підводні камені? (м. Київ)

підводний камінь - можуть видати банкнотами 1996 року.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 00:17

deepfree

Все правильно розумiєте.
Вже навiть є вiдповiдна тема з табличкою -
Онлайн-покупка валюты в банках Украины.

Пiдводнi камeнi - якi саме банкноти отримаєте.
Можна вiдразу i синiми, а можна iз замовленням i мотлохом - як повезе.
FinTech
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 09:44

Девальвація відкладається: яким може бути курс гривні до долара до кінця 2023 року

https://www.rbc.ua/rus/news/devalvatsiy ... 54595.html
Игорь Алексеевич
 
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