RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10758107591076010761

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 66
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
5
37,50-38,00
24%
16
38,00-38,50
30%
20
38,50-39,00
14%
9
39,00-39,50
8%
5
39,50-40,00
6%
4
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:46

  Yuri_61 написав:завжи девальвірують гривну несподіванно, в цьому ж і цимус :wink:
бо пересічні нагребуться баксу по самі вуха якщо повідомити про це заздалегідь

Наоборот. Наученные такими девалами, валютой нагребаются сразу на все, как только появляется на что. А вот чтобы их от этого отучить, гривну иногда ревальвируют. Точно так же без надёжных (так-то прогнозов по курсу можно найти на любой вкус) предупреждений.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3691
З нами з: 23.03.18
Подякував: 21 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:07

  moveton написав:
  Yuri_61 написав:завжи девальвірують гривну несподіванно, в цьому ж і цимус :wink:
бо пересічні нагребуться баксу по самі вуха якщо повідомити про це заздалегідь

Наоборот. Наученные такими девалами, валютой нагребаются сразу на все, как только появляется на что. А вот чтобы их от этого отучить, гривну иногда ревальвируют. Точно так же без надёжных (так-то прогнозов по курсу можно найти на любой вкус) предупреждений.


но ревальвация гривны кратковременная, после чего курс взлетает
а девальвируют навсегда, с кратковременными периодами ревальвации гривны для заманивания пересичных в гривну
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2631
З нами з: 30.09.15
Подякував: 355 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10758107591076010761
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3310, 3311, 3312
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
33116 36322839
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 вер, 2023 15:49
чик
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7976 22916430
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 сер, 2023 15:38
Hotab
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 185, 186, 187
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1864 12952558
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:45
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.