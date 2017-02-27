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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:46
Yuri_61 написав:
завжи девальвірують гривну несподіванно, в цьому ж і цимус
бо пересічні нагребуться баксу по самі вуха якщо повідомити про це заздалегідь
Наоборот. Наученные такими девалами, валютой нагребаются сразу на все, как только появляется на что. А вот чтобы их от этого отучить, гривну иногда ревальвируют. Точно так же без надёжных (так-то прогнозов по курсу можно найти на любой вкус) предупреждений.
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moveton
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:07
moveton написав: Yuri_61 написав:
завжи девальвірують гривну несподіванно, в цьому ж і цимус
бо пересічні нагребуться баксу по самі вуха якщо повідомити про це заздалегідь
Наоборот. Наученные такими девалами, валютой нагребаются сразу на все, как только появляется на что. А вот чтобы их от этого отучить, гривну иногда ревальвируют. Точно так же без надёжных (так-то прогнозов по курсу можно найти на любой вкус) предупреждений.
но ревальвация гривны кратковременная, после чего курс взлетает
а девальвируют навсегда, с кратковременными периодами ревальвации гривны для заманивания пересичных в гривну
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Yuri_61
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