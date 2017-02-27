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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:46
Yuri_61 написав:
завжи девальвірують гривну несподіванно, в цьому ж і цимус
бо пересічні нагребуться баксу по самі вуха якщо повідомити про це заздалегідь
Наоборот. Наученные такими девалами, валютой нагребаются сразу на все, как только появляется на что. А вот чтобы их от этого отучить, гривну иногда ревальвируют. Точно так же без надёжных (так-то прогнозов по курсу можно найти на любой вкус) предупреждений.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:07
moveton написав: Yuri_61 написав:
завжи девальвірують гривну несподіванно, в цьому ж і цимус
бо пересічні нагребуться баксу по самі вуха якщо повідомити про це заздалегідь
Наоборот. Наученные такими девалами, валютой нагребаются сразу на все, как только появляется на что. А вот чтобы их от этого отучить, гривну иногда ревальвируют. Точно так же без надёжных (так-то прогнозов по курсу можно найти на любой вкус) предупреждений.
но ревальвация гривны кратковременная, после чего курс взлетает
а девальвируют навсегда, с кратковременными периодами ревальвации гривны для заманивания пересичных в гривну
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Yuri_61
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:00
Zebra написав:
Я ж і кажу - попереду ревал, бо грошей дають стільки, що б'ються всі рекорди.
Ще й економіка виявляється добре себе почуває.
Не здивуюся якщо років через 5 повернемось до курсу 29
Когда-то Вы здраво рассуждали. А теперь скотились до словесного поноса. Ну и как ревал?... Скоро будет 36?
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:22
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............08.09.2023.........11.09.2023
дата розрахунку..............07.09.2023..........08.09.2023
Євро.................................39,1467...............39,1247...-0.06%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0699 (вчера 1.0705)
Индекс доллара DXY в 15-00 105.02 (вчера 104.99).
Остались почти на месте при чуть большем размахе колебаний, чем обычно.
По статистике НБУ стало понятно, что отсутствие интервенций в среду стало следствием скачка клиентского предложения, которое оказалось рекордным с начала года. Банки с этим перекосом справились, выведя баланс МБ в 0. Вчера объем интервенций тоже был ниже среднего, что может быть отголоском этого скачка предложения. Данных о вчерашней клиентской активности пока нет.
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:36
инфляция 8,6%
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Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:44
Привет, коллеги. Как дела? Все живы?
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