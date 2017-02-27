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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10758107591076010761

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.10.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 66
Менше 35,00
2%
1
35,00-35,50
0
0
35,50-36,00
0
0
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
3%
2
37,00-37,50
8%
5
37,50-38,00
24%
16
38,00-38,50
30%
20
38,50-39,00
14%
9
39,00-39,50
8%
5
39,50-40,00
6%
4
40,00-40,50
2%
1
40,50-41,00
2%
1
Більше 41,00
3%
2
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 12:46

  Yuri_61 написав:завжи девальвірують гривну несподіванно, в цьому ж і цимус :wink:
бо пересічні нагребуться баксу по самі вуха якщо повідомити про це заздалегідь

Наоборот. Наученные такими девалами, валютой нагребаются сразу на все, как только появляется на что. А вот чтобы их от этого отучить, гривну иногда ревальвируют. Точно так же без надёжных (так-то прогнозов по курсу можно найти на любой вкус) предупреждений.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 13:07

  moveton написав:
  Yuri_61 написав:завжи девальвірують гривну несподіванно, в цьому ж і цимус :wink:
бо пересічні нагребуться баксу по самі вуха якщо повідомити про це заздалегідь

Наоборот. Наученные такими девалами, валютой нагребаются сразу на все, как только появляется на что. А вот чтобы их от этого отучить, гривну иногда ревальвируют. Точно так же без надёжных (так-то прогнозов по курсу можно найти на любой вкус) предупреждений.


но ревальвация гривны кратковременная, после чего курс взлетает
а девальвируют навсегда, с кратковременными периодами ревальвации гривны для заманивания пересичных в гривну
Yuri_61
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:00

  Zebra написав:Я ж і кажу - попереду ревал, бо грошей дають стільки, що б'ються всі рекорди.
Ще й економіка виявляється добре себе почуває.
Не здивуюся якщо років через 5 повернемось до курсу 29


Когда-то Вы здраво рассуждали. А теперь скотились до словесного поноса. Ну и как ревал?... Скоро будет 36? :)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:22

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............08.09.2023.........11.09.2023
дата розрахунку..............07.09.2023..........08.09.2023
Євро.................................39,1467...............39,1247...-0.06%
Долар США......................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0699 (вчера 1.0705)

Индекс доллара DXY в 15-00 105.02 (вчера 104.99).
Остались почти на месте при чуть большем размахе колебаний, чем обычно.

По статистике НБУ стало понятно, что отсутствие интервенций в среду стало следствием скачка клиентского предложения, которое оказалось рекордным с начала года. Банки с этим перекосом справились, выведя баланс МБ в 0. Вчера объем интервенций тоже был ниже среднего, что может быть отголоском этого скачка предложения. Данных о вчерашней клиентской активности пока нет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

инфляция 8,6%
alexanderbukin93
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Повідомлення Додано: П'ят 08 вер, 2023 15:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Привет, коллеги. Как дела? Все живы?
vovan_prm
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  #<1 ... 10758107591076010761
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